Росіяни б’ють по логістиці на Донбасі: військові назвали найнебезпечнішу ділянку

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Російські війська зосередилися на спробах порушити українську логістику на Донбасі. З часом це може створити серйозні труднощі для оборони.

Про це повідомляє український військовий Станіслав «Осман» Бунятов.

За його словами, одним із головних напрямків удару є ключові шляхи постачання.

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«Наразі ключовим завданням для „Рубікону“ є перерізання нашої логістики на Донбасі, тому з часом ми можемо відчути складнощі», — зазначає «Осман».

Найбільш вразливою ділянкою називають трасу Е50, яка з’єднує Павлоград із Петропавлівкою.

Водночас захисники наголошують на потребі в посиленні ударних можливостей, зокрема для знищення позицій противника у міській забудові Покровська.

«Чекаємо „святі КАБи“ більше, ніж чекали F-16 та Abrams», — підкреслюють військові.

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За їхніми словами, такі засоби могли б допомогти ефективніше вибивати російські сили з укріплених позицій у багатоповерхівках і підвалах.

Як зазначалося, російські війська активізували атаки на важливу трасу на півночі України — між Харковом та Сумами, зокрема в районі Богодухова. Водіїв закликають бути максимально обережними та за можливості уникати цієї ділянки через постійні обстріли. За словами військового експерта Сергія Бескрестнова, ворог цілеспрямовано б’є по логістичних шляхах, розуміючи їхню критичну важливість.

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