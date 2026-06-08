Статус "у розшуку" та штраф: як оформити відстрочку від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

Реклама

Військовозобов’язані, які опинилися у розшуку та отримали штраф за ухилення від мобілізації, але мають право на відстрочку, повинні донести документи до ЦНАПу. Подальше рішення ухвалить ТЦК та СП, який внесе відповідні дані до бази «Оберіг».

Це роз’яснили адвокати на порталі «Юристи.ua».

На порталі опублікували звернення чоловіка, який у застосунку «Резерв+» виявив статус «у розшуку» та інформацію про штраф за ухилення від мобілізації. Водночас він здійснює догляд за сестрою з інвалідністю II групи, отримує відповідні виплати та є єдиним працездатним членом родини, хоча офіційно не працевлаштований. У чоловіка оформлені документи щодо догляду за особою з інвалідністю, однак через хворобу та перебування на лікарняному він не зміг подати їх до ТЦК.

Реклама

Чоловік поцікавився, чи можна передати документи дистанційно або через родича, оскільки уникає виходу з дому через страх зустрічі з представниками військкомату. Також його цікавило, чи буде скасовано статус «у розшуку» після сплати штрафу та чи зможе він надалі оформити відстрочку.

Як оформити відстрочку, якщо ви в розшуку і є штраф?

Адвокати надали роз’яснення щодо порядку оформлення відстрочки для військовозобов’язаного з Чернівців, який опинився у подібній ситуації.

Юристи пояснили, що документи для отримання відстрочки необхідно подавати особисто через ЦНАП. Остаточне рішення ухвалює ТЦК, а відповідні відомості вносяться до системи «Оберіг». Водночас фахівці рекомендували попередньо дізнатися, чи перебувають представники ТЦК біля міської ради, і лише після цього вирушати для подавання документів.

Також зазначається, що присутність адвоката або його відсутність не впливає на сам процес отримання відстрочки. Крім того, згідно із законодавством, мобілізувати людину не можуть, поки її документи на відстрочку перебувають на розгляді у ТЦК.

Реклама

Порядок оформлення відстрочки

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, слід:

подати документи до ЦНАП — це можна зробити навіть за наявності статусу «у розшуку». Для цього необхідно особисто звернутися до установи, оформити заяву та надати документи, які підтверджують право на відстрочку. У постанові уряду зазначено, що «подання заяви представником суб’єкта звернення не допускається»;

дочекатися позитивного рішення ТЦК щодо надання відстрочки;

не поспішати зі сплатою штрафу, а вирішувати це питання вже після розгляду документів у військкоматі.

Щодо способу скасування статусу «у розшуку», юристи пояснили, що найпростішим варіантом є сплата штрафу. Після внесення коштів правопорушення вважається завершеним, а сам статус підлягає скасуванню.

«Після того, як у Резерв+ прийде постанова про притягнення Вас до адміністративної відповідальності, розшук знімуть», — написав адвокат.

До слова, військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що близько 7% мобілізованих в Україні мають законне право на відстрочку, проте потрапляють до армії через помилки під час мобілізаційних заходів, зокрема неякісну роботу ВЛК чи ігнорування документів. Це створює соціальну напругу та є неефективним марнотратством бюджетних ресурсів, адже такі військові згодом все одно звільняються, залишають частини або стають «баластом», не виконуючи завдань, хоча держава витрачає на їхнє забезпечення та навчання значні кошти.

Реклама

Новини партнерів