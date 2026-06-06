Петрів піст 2026 року: коли починається і закінчується, всі правила та традиції

Петрів піст 2026 року / © Фото з відкритих джерел

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У цьому матеріалі розглянемо, коли починається і закінчується Петрів піст 2026, які існують правила харчування, що дозволено та заборонено, а також у чому полягає його духовний сенс.

Коли починається Петрів піст 2026 року

Дата початку Петрового посту не є фіксованою. Він стартує через тиждень після святкування Трійці (Зелених свят). А отже Петрів піст починається 8 червня.

Таким чином, віряни входять у період духовної підготовки вже на початку літа.

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Коли закінчується Петрів піст 2026 року

Завершується Апостольський піст завжди напередодні свята Петра і Павла. А тому 2026 року останній день посту — 28 червня, тому що свято Петра і Павла святкують 29 червня.

Тривалість посту 2026 року становить близько трьох тижнів.

Петрів піст 2026: головний духовний сенс

Апостольський піст встановлений на честь апостолів Петра і Павла, які, за церковним переданням, постом і молитвою готували себе до проповіді Євангелія.

Основна мета посту:

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духовне очищення;

контроль емоцій і думок;

відмова від надмірностей;

зосередження на молитві та добрих вчинках.

Піст у християнській традиції — це не лише обмеження в їжі, а насамперед робота над внутрішнім станом людини.

Що можна їсти в Петрів піст

Петрів піст вважається одним із найм’якших у церковному році, адже припадає на літо, коли доступні свіжі овочі та зелень.

Дозволені продукти:

овочі та фрукти;

зелень;

каші та крупи;

бобові;

гриби;

горіхи;

риба (у визначені дні);

рослинна олія.

Що не можна робити під час Петрового посту

Окрім харчових обмежень, важливими є й поведінкові правила.

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У період посту рекомендується уникати:

надмірних розваг і святкувань;

сварок і конфліктів;

лайки та негативних емоцій;

вживання алкоголю;

переїдання та надмірностей;

шкідливих звичок.

Кому дозволено послаблення посту

Церква допускає індивідуальний підхід до посту. Послаблення можуть мати:

вагітні жінки;

матері, що годують грудьми;

діти;

люди похилого віку;

хворі;

військовослужбовці та люди з важкою фізичною працею.

В такому разі головним залишається духовний зміст, а не суворі обмеження в їжі.

FAQ

Коли починається Петрів піст 2026 року?

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Петрів піст 2026 року починається 8 червня, через тиждень після Трійці.

Скільки триває Петрів піст 2026?

2026 року Петрівка триває приблизно три тижні — до 28 червня включно.

Чи можна їсти рибу під час Петрового посту?

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Так, у Петрів піст дозволяється риба у певні дні, оскільки цей піст є менш суворим порівняно з Великим постом.

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