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Петрів піст 2026 року: коли починається і закінчується, всі правила та традиції
Петрів піст 2026 року — один із важливих періодів православного церковного календаря, який передує святу святих апостолів Петра і Павла. Це час духовного очищення, молитви та поміркованості, який щороку має змінні дати залежно від Великодня та Трійці.
У цьому матеріалі розглянемо, коли починається і закінчується Петрів піст 2026, які існують правила харчування, що дозволено та заборонено, а також у чому полягає його духовний сенс.
Коли починається Петрів піст 2026 року
Дата початку Петрового посту не є фіксованою. Він стартує через тиждень після святкування Трійці (Зелених свят). А отже Петрів піст починається 8 червня.
Таким чином, віряни входять у період духовної підготовки вже на початку літа.
Коли закінчується Петрів піст 2026 року
Завершується Апостольський піст завжди напередодні свята Петра і Павла. А тому 2026 року останній день посту — 28 червня, тому що свято Петра і Павла святкують 29 червня.
Тривалість посту 2026 року становить близько трьох тижнів.
Петрів піст 2026: головний духовний сенс
Апостольський піст встановлений на честь апостолів Петра і Павла, які, за церковним переданням, постом і молитвою готували себе до проповіді Євангелія.
Основна мета посту:
духовне очищення;
контроль емоцій і думок;
відмова від надмірностей;
зосередження на молитві та добрих вчинках.
Піст у християнській традиції — це не лише обмеження в їжі, а насамперед робота над внутрішнім станом людини.
Що можна їсти в Петрів піст
Петрів піст вважається одним із найм’якших у церковному році, адже припадає на літо, коли доступні свіжі овочі та зелень.
Дозволені продукти:
овочі та фрукти;
зелень;
каші та крупи;
бобові;
гриби;
горіхи;
риба (у визначені дні);
рослинна олія.
Що не можна робити під час Петрового посту
Окрім харчових обмежень, важливими є й поведінкові правила.
У період посту рекомендується уникати:
надмірних розваг і святкувань;
сварок і конфліктів;
лайки та негативних емоцій;
вживання алкоголю;
переїдання та надмірностей;
шкідливих звичок.
Кому дозволено послаблення посту
Церква допускає індивідуальний підхід до посту. Послаблення можуть мати:
вагітні жінки;
матері, що годують грудьми;
діти;
люди похилого віку;
хворі;
військовослужбовці та люди з важкою фізичною працею.
В такому разі головним залишається духовний зміст, а не суворі обмеження в їжі.
FAQ
Коли починається Петрів піст 2026 року?
Петрів піст 2026 року починається 8 червня, через тиждень після Трійці.
Скільки триває Петрів піст 2026?
2026 року Петрівка триває приблизно три тижні — до 28 червня включно.
Чи можна їсти рибу під час Петрового посту?
Так, у Петрів піст дозволяється риба у певні дні, оскільки цей піст є менш суворим порівняно з Великим постом.