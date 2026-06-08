Какие комнатные цветы летом нужно выносить во двор или балкон, а какие лучше оставить на подоконнике

Какие цветы нужно выносить на балкон / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

С наступлением лета многие владельцы комнатных растений задумываются, стоит ли выносить своих зеленых любимцев на балкон, террасу или двор. Свежий воздух, природное освещение и перепады дневных и ночных температур действительно могут положительно влиять на развитие многих культур. Однако некоторые растения чрезвычайно чувствительны к прямым солнечным лучам, ветру и резким изменениям условий. Поэтому важно знать, какие цветы получат пользу от летнего «отдыха» на улице, а какие лучше оставить на привычном подоконнике.

Эти комнатные растения любят лето на открытом воздухе

Специалисты рекомендуют выносить на балкон или в сад герань, фуксию, олеандр, бугенвилию, цитрусовые деревья, гибискус и большинство суккулентов. На открытом воздухе получают больше света, лучше проветриваются и активно наращивают зеленую массу.

Также отлично чувствуют себя на балконах хлорофитум, аспарагус, лавр, мирт и всевозможные кактусы. Однако приучать растения к солнцу нужно постепенно. Если вынести цветок из комнаты под прямые солнечные лучи, листья могут получить ожоги.

Реклама

Какие цветы лучше оставить на подоконнике

Некоторые популярные комнатные растения очень плохо реагируют на летнюю жару, ветер и резкие перепады температур. К ним относятся спатифиллум, антуриум, дифенбахия, аглаонема, маранта, калатея и большинство орхидей.

Особенно осторожными следует быть с фиалками. Их нежные листья быстро страдают от прямых солнечных лучей, а сильный ветер может повредить цветоносы. Тропические растения, привыкшие к стабильному микроклимату, обычно чувствуют себя гораздо лучше в помещении.

Монстера, фикус и драцена: особый подход

Отдельного внимания заслуживают крупные декоративно-лиственные растения. Монстера, фикус Бенджамина и драцена можно выносить на лето на балкон или террасу, но только в полутенку. Они не любят прямого полуденного солнца, которое может оставлять ожоги на листьях.

Такие растения также очень чувствительны к сквознякам. Если балкон открыт и часто продувается ветром, лучше оставить его в комнате или найти максимально защищенное место.

Реклама

Как правильно переносить растения на улицу

Флористы советуют начинать перенос только тогда, когда ночная температура стабильно превышает +12…+15 градусов. Сначала растения выносят на несколько часов в затененное место, постепенно увеличивая время нахождения на открытом воздухе.

Не менее важно следить за поливом. Летом на балконе или дворе почва высыхает значительно быстрее, чем в помещении. Поэтому растения могут нуждаться в более частом увлажнении и подкормке.

Новости партнеров