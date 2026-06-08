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Костянтин Войтенко показав дружину-красуню і ніжно привітав її з річницею шлюбу
Подружжя влаштувало романтичний фотосет, результатом якого артист вже поділився.
Український актор Костянтин Войтенко, який знімався у серіалі «Коли ми вдома», повідомив про важливе свято в його родині.
В артиста та його дружини, дизайнерки Наталії Камінської, річниця шлюбу. Закохані вже два роки живуть в статусі подружжя. З нагоди особливої дати актор присвятив дружині допис в Instagram.
Костянтин Войтенко поділився серією романтичних знімків з Наталією. Закохані знялися у професійному фотосеті. Вони мило позували перед об’єктивом фотокамери на тлі неймовірного краєвиду. Подружжя дарувало одне одному солодкі поцілунки, ніжні обійми та погляди, що сповненні кохання.
Разом із тим актор адресував коханій теплі слова. За його словами, вони за два роки шлюбу стали з дружиною справжньою командою. Зокрема, пара накопичила новий спільний досвід, обзавелась спогадами та стала справжньою командою. Попереду на закоханих чекає чимало моментів. А вони ж насолоджуються часом, проведеним одне з одним.
«Перейшли на другий рівень у шлюбі. 24 місяці як одна команда. Зі своїми приколами, планами, маленькими драмами і великими мріями. Досвід накопичено, спогадів стало більше, команда стала сильнішою. Більше сміху, більше моментів, які зрозумілі тільки нам, і ще більше історій у нашу колекцію. Наступний рівень завантажується», — говорить актор.
Зазначимо, Костянтин Войтенко та Наталія Камінська уклали шлюб у червні 2024 року. До цього актор протягом семи років був одружений із танцівницею Валентиною Марініною, з якою в нього спільна донька Емілія.
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко здивувала заявою про шлюб із коханим Юрієм Савранським. Акторка розкрила формулу щастя.