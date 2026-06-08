Костянтин Войтенко показав дружину-красуню і ніжно привітав її з річницею шлюбу

Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

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Український актор Костянтин Войтенко, який знімався у серіалі «Коли ми вдома», повідомив про важливе свято в його родині.

В артиста та його дружини, дизайнерки Наталії Камінської, річниця шлюбу. Закохані вже два роки живуть в статусі подружжя. З нагоди особливої дати актор присвятив дружині допис в Instagram.

Костянтин Войтенко поділився серією романтичних знімків з Наталією. Закохані знялися у професійному фотосеті. Вони мило позували перед об’єктивом фотокамери на тлі неймовірного краєвиду. Подружжя дарувало одне одному солодкі поцілунки, ніжні обійми та погляди, що сповненні кохання.

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Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Разом із тим актор адресував коханій теплі слова. За його словами, вони за два роки шлюбу стали з дружиною справжньою командою. Зокрема, пара накопичила новий спільний досвід, обзавелась спогадами та стала справжньою командою. Попереду на закоханих чекає чимало моментів. А вони ж насолоджуються часом, проведеним одне з одним.

«Перейшли на другий рівень у шлюбі. 24 місяці як одна команда. Зі своїми приколами, планами, маленькими драмами і великими мріями. Досвід накопичено, спогадів стало більше, команда стала сильнішою. Більше сміху, більше моментів, які зрозумілі тільки нам, і ще більше історій у нашу колекцію. Наступний рівень завантажується», — говорить актор.

Костянтин Войтенко з дружиною / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Зазначимо, Костянтин Войтенко та Наталія Камінська уклали шлюб у червні 2024 року. До цього актор протягом семи років був одружений із танцівницею Валентиною Марініною, з якою в нього спільна донька Емілія.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко здивувала заявою про шлюб із коханим Юрієм Савранським. Акторка розкрила формулу щастя.

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