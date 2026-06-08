Водитель решил похвастаться перед пассажиркой: появились новые детали смертельного ДТП в Киеве

Смертельное ДТП в Киеве / © Киевская городская прокуратура

Реклама

Дополнено новыми материалами

Водитель Павел Плешивцев, который устроил смертельную аварию на Чоколовском бульваре в Киеве, подрабатывал в такси и как раз вез пассажирку.

Об этом стало известно ТСН.ua из собственных источников.

По информации источников, обвиняемый вез пассажирку, поскольку подрабатывал в такси. Во время поездки водитель Mercedes пытался похвастаться перед пассажиркой своим искусным управлением, что повлекло за собой ДТП с четырьмя погибшими.

Реклама

В настоящее время она находится в больнице с травмами. Женщина является главным свидетелем по делу о смертельном ДТП.

Жуткая авария в Киеве 5 июня — последние новости

В понедельник, 8 июня, в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю Павлу Плешивцеву — 60 суток под стражей без права на залог. Мужчину отправили под стражу до 03.08.29 включительно. Его адвокатом является Евгений Мельниченко, ранее выступавший в суде защитником водителя резонансного ДТП в Харькове Елены Зайцевой.

Авария произошла 5 июня в Киеве в Соломенском районе на Чоколовском бульваре. Легковой автомобиль Mercedes на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход, где находились люди.

Из-за аварии на месте происшествия сразу погибли четыре человека: 12-летний мальчик, сын военного, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет.

Реклама

За рулем авто, по данным СМИ, находился Павел Плешивцев, руководитель религиозной общины. По информации патрульной полиции, на счету мужчины зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть — за превышение скорости.

Новости партнеров