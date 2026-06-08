Аріана Гранде повернулася після семи років паузи й нарвалася на підозри в плагіаті виступу української зірки

Адріана Гранде та Jerry Hail

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Повернення американської співачки Аріани Гранде на сцену з туром Eternal Sunshine викликало бурхливі обговорення в Мережі через несподівану схожість із концертним шоу української артистки Jerry Heil.

Після семирічної перерви американська співачка нарешті зустрілася зі своїми прихильниками наживо. Перший концерт світового туру відбувся в Окленді та миттєво розлетівся соцмережами. Втім, увагу глядачів привернув не лише виступ артистки. Користувачі почали активно порівнювати одну з головних сцен виступу із рішенням, яке раніше вже бачили на концерті Jerry Heil в київському Палаці спорту. Дискусія швидко вийшла за межі фанатських спільнот і дісталася відомих представників шоу-бізнесу.

«Адріана гранде в новому турі показала, що вона справжня фанатка Джері Хейл», — пожартував блогер Ваня Рассел у Threads.

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Допис Вані Рассела

Йдеться про масштабну підвісну конструкцію, яка рухається над сценою та відіграє важливу роль у візуальній концепції шоу. Саме цей елемент багатьом нагадав постановку Jerry Heil, де схожа декорація також була одним із центральних акцентів виступу.

Втім, не всі погодилися з таким порівнянням. Частина користувачів звернула увагу, що схожі образи можна побачити й у творчості самої Аріани Гранде. Зокрема, деякі фанати згадали її кліп supernatural, припустивши, що саме команда української артистки могла надихнутися попередніми роботами світової зірки. До того ж подібний сценічний прийом Jerry Heil уже використовувала у відеороботі на пісню «CATHARTICUS».

Кліпи артисток

Додаткового розголосу історії додала реакція режисера Алана Бадоєва, який працював над концертним шоу Jerry Heil. Під дописом блогера він залишив кілька емодзі, чим лише підігрів інтерес аудиторії. У коментарях одразу ж почали жартувати, чи не причетний він до створення схожих концепцій для обох артисток.

Коментар Алана Бадоєва

Нагадаємо, нещодавно Jerry Heil просто на собі підпалила сукню і захопила гарячими танцями в новому кліпі.

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