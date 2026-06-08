Ариана Гранде вернулась после семи лет паузы и нарвалась на подозрения в плагиате украинской звезды

Адриана Гранде и Джерри Хейл

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Возвращение американской певицы Арианы Гранде на сцену с туром Eternal Sunshine вызвало бурные обсуждения в Сети из-за неожиданного сходства с концертным шоу украинской артистки Jerry Heil.

После семилетнего перерыва американская певица наконец встретилась со своими поклонниками вживую. Первый концерт мирового тура состоялся в Окленде и мгновенно разлетелся по соцсетям. Впрочем, внимание зрителей привлекло не только выступление артистки. Пользователи начали активно сравнивать одну из главных сцен выступления с решением, которое ранее уже видели на концерте Jerry Heil в киевском Дворце спорта. Дискуссия быстро вышла за пределы фанатских сообществ и добралась до известных представителей шоу-бизнеса.

«Адриана Гранде в новом туре показала, что она настоящая фанатка Джерри Хейл», — пошутил блогер Ваня Рассел в Threads.

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Пост Вани Рассела

Речь идет о масштабной подвесной конструкции, которая движется над сценой и играет важную роль в визуальной концепции шоу. Именно этот элемент многим напомнил постановку Jerry Heil, где похожая декорация также была одним из центральных акцентов выступления.

Впрочем, не все согласились с таким сравнением. Часть пользователей обратила внимание, что похожие образы можно увидеть и в творчестве самой Арианы Гранде. В частности, некоторые фанаты вспомнили ее клип supernatural, предположив, что именно команда украинской артистки могла вдохновиться предыдущими работами мировой звезды. К тому же подобный сценический прием Jerry Heil уже использовала в видеоработе на песню «CATHARTICUS».

Клипы артисток

Дополнительной огласки истории добавила реакция режиссера Алана Бадоева, который работал над концертным шоу Jerry Heil. Под сообщением блогера он оставил несколько эмодзи, чем лишь подогрел интерес аудитории. В комментариях сразу же начали шутить, не причастен ли он к созданию похожих концепций для обеих артисток.

Комментарий Алана Бадоева

Напомним, недавно Jerry Heil просто на себе подожгла платье и восхитила горячими танцами в новом клипе.

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