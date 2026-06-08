В Донецке топливный кризис: километровые очереди на АЗС и кражи бензина (видео)

Топливный кризис в Донецке / © скриншот с видео

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Оккупированный Донецк охватил топливный кризис: из-за дефицита возникли длинные очереди на АЗС. Ситуация усугубляется из-за ночных краж бензина прямо из баков автомобилей.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

В Донецке сейчас функционируют только две автозаправки, возле которых образовались огромные очереди из автомобилей. Местные жители в видео рассказывают, что за топливом им приходится выезжать за границу — в Россию.

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На фоне дефицита бензина участились случаи краж топлива: ночью его сливают прямо из автомобильных баков.

Злоумышленников разоблачили неподалеку от местной школы — они попали в объектив камер видеонаблюдения. Сколько автомобилей уже пострадало от таких краж — неизвестно, однако среди жителей района уже распространяются разговоры о том, что пора устанавливать замки на лючки бензобаков.

Дата публикации 14:20, 08.06.26 Количество просмотров 4 Донецк без горючего: очереди на АЗС за слив бензина сняли на видео

Напомним, в конце мая стало известно, что ГУР Минобороны Украины держит под огневым контролем сухопутный коридор оккупантов между Крымом и Донецкой областью, в частности участки трасс между Бердянском, Мелитополем и Джанкоем. Используя дроны, разведчики системно уничтожают топливозаправщики и логистическую технику врага. Российские Z-каналы назвали ситуацию критической, признавая, что длительные атаки по этому маршруту серьезно затрудняют обеспечение оккупационных группировок на юге Украины.

6 июня сообщалось, что спецназовцы 3-го полка ССО взяли под постоянный воздушный контроль логистический маршрут Мелитополь — Чонгар, ведущий в Крым. С помощью ударных и разведывательных дронов операторы методично уничтожают военную технику и топливо врага. Это существенно затрудняет обеспечение российских подразделений на полуострове и демонстрирует стратегическую работу по уничтожению оккупационной логистики.

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