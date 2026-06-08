В белом комбинезоне и туфлях-лодочках: княгиня Шарлин посетила гонки в Монако

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Ее Светлость княгиня Шарлин появилась на гонках в белом комбинезоне от Elie Saab, дополнив его тонким коричневым ремешком от Louis Vuitton и коричневыми остроносыми туфлями из кожи на каблуках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Образ княгиня дополнила солнцезащитными очками от Fendi, серьгами-гвоздиками с бриллиантами и новым, очень интересным колье от Maison Tabbah с бриллиантами в золоте. Княгиня собрала волосы в прическу и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках на лице.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Недавно, напомним, мы видели Шарлин и ее мужа Альбера II на тренировочной сессии перед Гран-при «Формулы-1» на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло, где княгиня появилась в платье-плиссе цвета спелой вишни с V-образным вырезом на декольте.

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Княгиня Шарлин / © Getty Images

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