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В белом комбинезоне и туфлях-лодочках: княгиня Шарлин посетила гонки в Монако
Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили Гран-при Формулы-1 в Монако.
Ее Светлость княгиня Шарлин появилась на гонках в белом комбинезоне от Elie Saab, дополнив его тонким коричневым ремешком от Louis Vuitton и коричневыми остроносыми туфлями из кожи на каблуках.
Образ княгиня дополнила солнцезащитными очками от Fendi, серьгами-гвоздиками с бриллиантами и новым, очень интересным колье от Maison Tabbah с бриллиантами в золоте. Княгиня собрала волосы в прическу и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках на лице.
Недавно, напомним, мы видели Шарлин и ее мужа Альбера II на тренировочной сессии перед Гран-при «Формулы-1» на трассе Circuit de Monaco в Монте-Карло, где княгиня появилась в платье-плиссе цвета спелой вишни с V-образным вырезом на декольте.