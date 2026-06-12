Известный украинский певец избавился от длинных волос и кардинально изменил имидж: фото до и после

CHEEV

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Украинский певец CHEEV представил новую песню «Місця» и удивил поклонников обновленным образом.

В клипе артист впервые появился с короткой стрижкой, отказавшись от длинных волос, которые были частью его узнаваемого стиля. Новый имидж сразу привлек внимание поклонников и стал одной из главных тем обсуждения премьеры.

CHEEV — до и после смены прически

Песня «Місця» затрагивает тему усталости от информационного шума, тревоги и нестабильности современного мира. В центре истории — человек, который становится для другого эмоциональной опорой и тихой гаванью среди хаоса. В то же время хит можно воспринимать и как романтическую историю, разворачивающуюся на фоне мира, который стремительно меняется и будто приближается к точке невозврата. Это рассказ о двух людях, которые даже за пять минут до условного апокалипсиса выбирают не страх, а близость, не панику, а желание быть рядом друг с другом.

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«Сегодня мы все живем в условиях постоянной нестабильности. Но даже в такие времена есть люди, которые становятся для нас опорой. "Місця" — это песня о желании быть именно таким человеком для кого-то», — рассказал CHEEV.

Сама же видеоработа содержит символы поиска надежды и внутреннего света: герой следует за бабочкой как знаком трансформации, проходя через испытания и разрушения к новому этапу жизни.

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