Відомий український співак позбувся довгого волосся й кардинально змінив імідж: фото до та після

CHEEV / © instagram.com/vladcheev

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Український співак CHEEV презентував нову пісню «Місця» та одночасно здивував шанувальників оновленим образом.

У кліпі артист уперше з’явився з короткою стрижкою, відмовившись від довгого волосся, яке було частиною його впізнаваного стилю. Новий імідж одразу привернув увагу фанів і став однією з головних тем обговорення прем’єри.

CHEEV — до та після зміни зачіски

Пісня «Місця» порушує тему втоми від інформаційного шуму, тривожності та нестабільності сучасного світу. У центрі історії — людина, яка стає для іншої емоційною опорою та тихою гаванню серед хаосу. Водночас хіт можна сприймати і як романтичну історію, що розгортається на тлі світу, який стрімко змінюється та ніби наближається до точки неповернення. Це розповідь про двох людей, які навіть за п’ять хвилин до умовного апокаліпсису обирають не страх, а близькість, не паніку, а бажання бути поруч одне з одним.

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«Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності. Але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. „Місця“ — це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось», — розповів CHEEV.

Сама ж відеоробота містить символи про пошук надії та внутрішнього світла: герой іде за метеликом як знаком трансформації, проходячи через випробування та руйнування до нового етапу життя.

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