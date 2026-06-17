Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарному форварду сборной Аргентины Лионелю Месси покорилось уникальное достижение в истории чемпионатов мира по футболу.

38-летний нападающий "Интера" Майами вышел в стартовом составе своей сборной на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против команды Алжира.

Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории, который сыграл на шести Мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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Отметим, что уже совсем скоро Криштиану Роналду может повторить достижение Месси — 17 июня португалец должен дебютировать на шестом для себя ЧМ в матче против ДР Конго.

Лео дебютировал за национальную сборную на чемпионатах мира 16 июня 2006 года в матче группового этапа против команды Сербии и Черногории.

Сейчас на его счету 27 матчей за сборную Аргентины на Мундиалях, в которых он забил 16 мячей — Месси повторил исторический рекорд экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира.

Матч Аргентина — Алжир завершился разгромной победой "альбиселесте" со счетом 3:0. Все три гола забил Месси.

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В другом матче стартового тура группы J встретятся сборные Австрии и Иордании. Этот поединок состоится 17 июня, в 07:00 по киевскому времени.

Во втором туре Аргентина 22 июня сыграет с Австрией, а Алжир 23 июня сразится с Иорданией.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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