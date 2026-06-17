ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Мессі підкорилося унікальне досягнення в історії чемпіонатів світу

Ліонель Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарному форварду збірної Аргентини Ліонелю Мессі підкорилося унікальне досягнення в історії чемпіонатів світу з футболу.

38-річний нападник "Інтера" Маямі вийшов у стартовому складі своєї збірної на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Алжиру.

Таким чином, Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

Зазначимо, що вже зовсім скоро Кріштіану Роналду може повторити досягнення Мессі — 17 червня португалець повинен дебютувати на шостому для себе ЧС у матчі проти ДР Конго.

Лео дебютував за національну збірну на чемпіонатах світу 16 червня 2006 року в матчі групового етапу проти команди Сербії та Чорногорії.

Зараз на його рахунку 27 матчів за збірну Аргентини на Мундіалях, у яких він забив 16 м'ячів — Мессі повторив історичний рекорд ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе за голами на чемпіонатах світу.

Матч Аргентина — Алжир завершився розгромною перемогою "альбіселесте" з рахунком 3:0. Усі три голи забив Мессі.

  • В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірні Австрії та Йорданії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 07:00 за київським часом.

  • У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie