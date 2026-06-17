Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарному форварду збірної Аргентини Ліонелю Мессі підкорилося унікальне досягнення в історії чемпіонатів світу з футболу.

38-річний нападник "Інтера" Маямі вийшов у стартовому складі своєї збірної на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Алжиру.

Таким чином, Мессі став першим футболістом в історії, який зіграв на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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Зазначимо, що вже зовсім скоро Кріштіану Роналду може повторити досягнення Мессі — 17 червня португалець повинен дебютувати на шостому для себе ЧС у матчі проти ДР Конго.

Лео дебютував за національну збірну на чемпіонатах світу 16 червня 2006 року в матчі групового етапу проти команди Сербії та Чорногорії.

Зараз на його рахунку 27 матчів за збірну Аргентини на Мундіалях, у яких він забив 16 м'ячів — Мессі повторив історичний рекорд ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе за голами на чемпіонатах світу.

Матч Аргентина — Алжир завершився розгромною перемогою "альбіселесте" з рахунком 3:0. Усі три голи забив Мессі.

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В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірні Австрії та Йорданії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 07:00 за київським часом.

У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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