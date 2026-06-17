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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2389
Час на прочитання
2 хв

Мессі побив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу, який належав Роналду

Ліонель Мессі став найстаршим автором хет-трику в історії Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

У матчі першого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Алжиру 38-річний нападник "Інтера" Маямі оформив хет-трик, чим приніс "альбіселесте" розгромну перемогу — 3:0.

Таким чином, Мессі у віці 38 років та 357 днів став найстаршим автором хет-трику в історії Мундіалів.

Аргентинець побив рекорд, який належав Кріштіану Роналду. Португалець на ЧС-2018 забив три м'ячі у ворота Іспанії, коли йому було 33 роки та 130 днів.

Ба більше, Мессі також став найстаршим автором дубля в історії чемпіонатів світу. До цього рекорд належав камерунцю Роже Міллі, який на ЧС‑1990 двічі забив у ворота Колумбії у віці 38 років і 34 дні.

  • В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірні Австрії та Йорданії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 07:00 за київським часом.

  • У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

Зазначимо, що збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2389
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