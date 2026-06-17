Мессі прокоментував хет-трик у матчі з Алжиром та повторення рекорду за голами на ЧС

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Алжиром (3:0) у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026.

У цьому поєдинку 38-річний нападник "Інтера" Маямі оформив хет-трик, завдяки чому повторив рекорд ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе за голами на чемпіонатах світу — обидва тепер мають по 16 м'ячів.

Після завершення зустрічі Мессі, якого визнали найкращим гравцем матчу з Алжиром, скромно відреагував на своє видатне досягнення.

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"Мені подобається грати у футбол, це моя пристрасть із дитинства. Коли я в хорошій формі — я віддаю максимум. Мені дуже приємно, що я прожив усе, що мені судилося. Те, що відбувається зараз, — це немов бонус. Я дуже щасливий і вдячний цій прекрасній команді, я це дуже ціную і насолоджуюся цим.

Перші матчі на чемпіонаті світу завжди складні, і видно, що ніхто не роздає подарунків. Це конкурентний турнір із добре підготовленими збірними. Дні перед стартом чемпіонату світу були складними, і саме через це емоції були такими сильними. Я вдячний своїм партнерам, тренерському штабу та делегації.

Чи надаю я значення рекорду за кількістю голів на ЧС? Чесно кажучи, ні. Для мене велика честь бути там (на вершині списку бомбардирів — прим.), зважаючи на те, що означає перебувати поряд із Клозе. Роналдо теж там, але, гадаю, це нічого не означає. Мбаппе теж там — він сьогодні оформив дубль.

Це просто статистика і нічого більше. Хоча можливість конкурувати з усіма ними й викликає гордість, для мене це не має значення.

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Роналдо, з тих, кого я бачив, був одним із найвеличніших, і він не на першому місці — тобто все це так і залишається просто статистикою", — сказав Мессі.

В іншому матчі стартового туру групи J зустрінуться збірні Австрії та Йорданії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 07:00 за київським часом.

У другому турі Аргентина 22 червня зіграє з Австрією, а Алжир 23 червня позмагається з Йорданією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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