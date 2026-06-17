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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Мбаппе наблизився до абсолютного рекорду за кількістю голів на чемпіонатах світу

Всього три забиті м'ячі відділяють Кіліана від одноосібного звання найкращого бомбардира в історії Мундіалів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе наблизився до абсолютного рекорду за кількістю голів на чемпіонатах світу з футболу.

27-річний форвард мадридського "Реала" відзначився дублем у матчі першого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Сенегалу та допоміг "Ле Бле" здобути перемогу з рахунком 3:1.

Це 13-й і 14-й голи Мбаппе на чемпіонатах світу. Наразі звання найкращого бомбардира в історії Мундіалів належить ексфорварду збірної Німеччини Мірославу Клозе — 16 м'ячів. Проте Кіліан має всі шанси повторити або навіть побити рекорд Клозе вже на поточній світовій першості.

Поки що Мбаппе ділить третє місце за голами в історії ЧС з німцем Гердом Мюллером — в обох по 14 точних ударів. На другій позиції розташовується бразилець Роналдо, в активі якого 15 м'ячів.

Крім Мбаппе, серед чинних футболістів найближче до рекорду Клозе перебуває аргентинець Ліонель Мессі — 13 голів. Португалець Кріштіану Роналду та англієць Гаррі Кейн мають по 8 м'ячів на Мундіалях.

Додамо, що після дублю в матчі проти сенегальців Мбаппе з 58 голами став найкращим бомбардиром в історії збірної Франції, обійшовши на один м'яч Олів'є Жиру.

Також Кіліан став рекордсменом збірної Франції за кількістю голів на чемпіонатах світу — 14, перевершивши на один м'яч Жюста Фонтена.

  • В іншому матчі стартового туру групи I зустрінуться збірні Іраку та Норвегії. Цей поєдинок відбудеться 17 червня, о 01:00 за київським часом.

  • У другому турі Франція 22 червня зіграє з Іраком, а Сенегал 23 червня позмагається з Норвегією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
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