Позувала на яхті: британська зірка реаліті у білому бікіні продемонструвала пружні сідниці

Єва Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася з підписниками в Instagram атмосферними знімками зі своєї відпустки на морі. Вона насолоджувалася сонячною погодою на яхті і каталася на сапборді, демонструючи стильний пляжний образ.

Єва Гейл

Єва була одягнена у біле бікіні, яке чудово підкреслило її засмаглу фігуру. Білявка похизувалася пишним бюстом і пружними сідницями.

Волосся у Гейл було розпущене, а з прикрас вона обрала браслети на руки і ногу, а також каблучки.

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Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.

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