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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Позувала на яхті: британська зірка реаліті у білому бікіні продемонструвала пружні сідниці

Єва Гейл показала світлини з відпочинку на морі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася з підписниками в Instagram атмосферними знімками зі своєї відпустки на морі. Вона насолоджувалася сонячною погодою на яхті і каталася на сапборді, демонструючи стильний пляжний образ.

Єва Гейл

Єва Гейл

Єва була одягнена у біле бікіні, яке чудово підкреслило її засмаглу фігуру. Білявка похизувалася пишним бюстом і пружними сідницями.

Волосся у Гейл було розпущене, а з прикрас вона обрала браслети на руки і ногу, а також каблучки.

Єва Гейл

Єва Гейл

Нагадаємо, Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
76
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