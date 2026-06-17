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- Шоу-бізнес
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Позувала на яхті: британська зірка реаліті у білому бікіні продемонструвала пружні сідниці
Єва Гейл показала світлини з відпочинку на морі.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» Єва Гейл поділилася з підписниками в Instagram атмосферними знімками зі своєї відпустки на морі. Вона насолоджувалася сонячною погодою на яхті і каталася на сапборді, демонструючи стильний пляжний образ.
Єва була одягнена у біле бікіні, яке чудово підкреслило її засмаглу фігуру. Білявка похизувалася пишним бюстом і пружними сідницями.
Волосся у Гейл було розпущене, а з прикрас вона обрала браслети на руки і ногу, а також каблучки.
Нагадаємо, Єва Гейл у білій мінісукні з відвертим декольте продемонструвала пишні груди.
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