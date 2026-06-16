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Королева Камілла справила враженням новим образом на кінних перегонах в Аскоті
Королева Камілла та король Чарльз відвідали сьогодні перший день кінних змагань Королівського Аскоту.
Їхніх Величностей заскочили на відкритті пам'ятника коню «Енейбл» роботи Чарлі Ленгтона під час першого дня Королівських кінних перегонів в Аскоті. Король і королева прибули в кінній кареті, щоб очолити королівську процесію, що ознаменувала початок улюбленої традиції перегонів.
Королева Камілла прибула на свій улюблений кінний захід у новій і дуже елегантній сукні-пальті з квітковою вишивкою, в крислатому капелюсі, двоколірних туфлях на підборах і з молочним клатчем у руках. Її Величність доповнила образ діамантовою брошкою на пальті та сережками теж із діамантами у вухах.
Король Чарльз одягнувся у світло-сірий фрак, жилет ніжного жовтого відтінку, білу сорочку і сіру краватку в принт, на якій було пришпилено маленький значок британського прапора.
Чарльз і Камілла їхали в першому екіпажі разом з герцогом і герцогинею Веллінгтонськими, а за ними слідувала принцеса Анна з подружжям Пітером і Гаррієт Філліпсами. Син принцеси Анни одружився з Гаррієт раніше цього місяця.
Також на перегони приїхали Зара та Майкл Тіндалли. З дочкою принцеси Анни стався смішний конфуз на заході, її не впізнала охорона.