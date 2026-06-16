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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла справила враженням новим образом на кінних перегонах в Аскоті

Королева Камілла та король Чарльз відвідали сьогодні перший день кінних змагань Королівського Аскоту.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла та король Чарльз III

Королева Камілла та король Чарльз III / © Getty Images

Їхніх Величностей заскочили на відкритті пам'ятника коню «Енейбл» роботи Чарлі Ленгтона під час першого дня Королівських кінних перегонів в Аскоті. Король і королева прибули в кінній кареті, щоб очолити королівську процесію, що ознаменувала початок улюбленої традиції перегонів.

Королева Камілла прибула на свій улюблений кінний захід у новій і дуже елегантній сукні-пальті з квітковою вишивкою, в крислатому капелюсі, двоколірних туфлях на підборах і з молочним клатчем у руках. Її Величність доповнила образ діамантовою брошкою на пальті та сережками теж із діамантами у вухах.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз одягнувся у світло-сірий фрак, жилет ніжного жовтого відтінку, білу сорочку і сіру краватку в принт, на якій було пришпилено маленький значок британського прапора.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Чарльз і Камілла їхали в першому екіпажі разом з герцогом і герцогинею Веллінгтонськими, а за ними слідувала принцеса Анна з подружжям Пітером і Гаррієт Філліпсами. Син принцеси Анни одружився з Гаррієт раніше цього місяця.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Також на перегони приїхали Зара та Майкл Тіндалли. З дочкою принцеси Анни стався смішний конфуз на заході, її не впізнала охорона.

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Зара і Майк Тіндалли / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
388
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