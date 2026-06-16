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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Кейт одягла символічні діамантові сережки, які вперше носила на власному весіллі 15 років тому

Її Високість знову показала, як вона вміло поєднує позачасові речі з сучасними трендами, і водночас надає особливої ​​символіки модним рішенням, які регулярно привертають увагу публіки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт з’явилася на церемонії вручення Ордену Підв’язки у Віндзорському замку. Однак увагу привернув не лише її красивий літній образ виконаний у трендовому відтінку вершкового масл, а й діамантові сережки, які вона наділа.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Дружина принца Вільяма доповнила образ діамантовою прикрасою, що має особливу сентиментальну цінність — сережками, які вона вперше одягла 2011 року на власне весілля.

Сережки виготовлені для неї британським ювеліром Робінсоном Пелхемом і є подарунком від її батьків, Керол та Майкла Міддлтон. Вони натхненні гербом родини Міддлтонів і поєднують мотив дубового листка та жолудя з діамантовою підвіскою у формі груші.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Кейт / © Associated Press

Хоча принцеса рідко носить їх, вона кілька разів повертала їх на публіку в останні роки, зокрема надягала на великодню службу 2019 року та на садову вечірку в Букінгемському палаці минулого року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
98
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