Принцеса Кейт одягла символічні діамантові сережки, які вперше носила на власному весіллі 15 років тому

Принцеса Кейт / © Associated Press

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Принцеса Кейт з’явилася на церемонії вручення Ордену Підв’язки у Віндзорському замку. Однак увагу привернув не лише її красивий літній образ виконаний у трендовому відтінку вершкового масл, а й діамантові сережки, які вона наділа.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Дружина принца Вільяма доповнила образ діамантовою прикрасою, що має особливу сентиментальну цінність — сережками, які вона вперше одягла 2011 року на власне весілля.

Сережки виготовлені для неї британським ювеліром Робінсоном Пелхемом і є подарунком від її батьків, Керол та Майкла Міддлтон. Вони натхненні гербом родини Міддлтонів і поєднують мотив дубового листка та жолудя з діамантовою підвіскою у формі груші.

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Принцеса Кейт / © Associated Press

Хоча принцеса рідко носить їх, вона кілька разів повертала їх на публіку в останні роки, зокрема надягала на великодню службу 2019 року та на садову вечірку в Букінгемському палаці минулого року.

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