Несподіваний суперфуд: як правильно готувати та їсти насіння кавуна

Насіння кавуна є справжньою вітамінною бомбою / © Pexels

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Експерти з американської Національної ради сприяння розвитку кавунів офіційно підтвердили безпечність споживання кавунового насіння для дорослих, дітей та навіть вагітних жінок. Фахівці зазначають, що ця популярна ягода є повністю придатною для вживння від солодкої м’якоті до самої шкірки.

Про це пише Southern Living.

Корисні властивості та види насіння

За словами дієтологині Лорен Манакер, кавунове насіння є чудовим джерелом фосфору, калію, марганцю, фолієвої кислоти, цинку та заліза. Ці поживні речовини допомагають правильному функціонуванню мозку, нервової системи та сприяють формуванню міцних кісток.

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Споживання порції вагою близько 30 грамів забезпечить організм 10 грамами білка та принесе лише 158 калорій. Фахівчиня додає, що незамінні жирні кислоти у складі цього продукту здатні ефективно знижувати рівень холестерину.

Експерти виділяють два основні типи насіння у цій ягоді, серед яких чорне є повністю дозрілим, а біле слугує лише порожньою оболонкою. Директорка з комунікацій Стефані Барлоу пояснює, що більшість сучасних безнасінних сортів є результатом схрещування різних видів кавунів.

Як правильно готувати та споживати

Окрім звичайного розжовування свіжого насіння під час поїдання кавуна, кулінари пропонують використовувати його для приготування олії чи борошна. Найпопулярнішим способом домашнього приготування залишається класичне запікання в духовці, яке перетворює насіння на хрустку закуску.

Для цього чорне насіння необхідно ретельно промити, висушити на сонці протягом кількох днів, а потім викласти на деко. Далі продукт злегка збризкують олією та випікають за температури 160-165 градусів протягом 15 або 20 хвилин.

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Іншим популярним методом приготування є пророщування, під час якого насіння замочують у воді на кілька днів до втрати чорної оболонки. Після промивання та повного висихання ці хрусткі паростки стають ідеальним доповненням до салатів або ранкових пластівців.

Нагадаємо, слово «суперфуд» створює відчуття, що здоров’я можна «купити» у вигляді модного порошку чи насіння з іншого континенту. Проте справжня користь часто є не в екзотиці, а у доступних локальних продуктах, які ми звикли недооцінювати.

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