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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
508
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів, за чим найбільше сумує на посаді президента

Володимир Зеленський розповів про стосунки з дітьми та про те, за чим насправді тужить найбільше.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що найбільше шкодує через брак часу на спілкування зі своїми дітьми.

Про це йдеться в інтерв’ю під час саміту G7, передає Clash Report.

На запитання журналіста про те, чи сумує він за акторською кар’єрою, Зеленський відповів, що його головна туга пов’язана з роллю батька. Під час розмови президент пригадав, як спілкувався з дітьми, коли вони були маленькими. На запитання, що він їм найчастіше говорив у той період, Зеленський відповів коротко: «Я вас люблю».

На запитання про те, які слова він адресує дітям зараз, коли вони стали дорослішими, Володимир Зеленський відповів: «Я за вами сумую».

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
508
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