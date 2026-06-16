Зеленський відповів, за чим найбільше сумує на посаді президента

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що найбільше шкодує через брак часу на спілкування зі своїми дітьми.

Про це йдеться в інтерв’ю під час саміту G7, передає Clash Report.

На запитання журналіста про те, чи сумує він за акторською кар’єрою, Зеленський відповів, що його головна туга пов’язана з роллю батька. Під час розмови президент пригадав, як спілкувався з дітьми, коли вони були маленькими. На запитання, що він їм найчастіше говорив у той період, Зеленський відповів коротко: «Я вас люблю».

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На запитання про те, які слова він адресує дітям зараз, коли вони стали дорослішими, Володимир Зеленський відповів: «Я за вами сумую».

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.

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