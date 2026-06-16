Вагітна Катерина Тишкевич наробила романтичних фото з чоловіком Томусяком і зробила щемливу заяву

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич наробила романтичних фото з чоловіком, актором Валентином Томусяком, та зробила щемливу заяву.

Подружжя позувало разом в центрі столиці. Закохані зробили ці фото ще на День Києва, але тоді вони ретельно приховували вагітність. Проте зараз вирішили їх показати.

Катерина Тишкевич позувала в білій сукні, а Валентин Томусяк — у сорочці та світлих джинсах. На фото в акторки вже виднівся округлий животик.

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Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Окрім того, знаменитість зробила щемливе зізнання. Катерина Тишкевич говорить, що не очікувала такої колосальної підтримки, яку отримала після того, як оголосила про вагітність. Артистка подякувала всім за привітання та теплі слова.

«Ми очікували, що багато хто потішиться нашій новині, але ви влаштували нам справжню літню зливу з любові, підтримки, теплих побажань і віри в наше кохання. Читаємо кожне повідомлення, усміхаємося, розчулюємося і безмежно вдячні вам за це», — зізналась артистка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Зазначимо, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк уклали шлюб у лютому 2019 року. Нещодавно подружжя оголосило, що чекає на народження первістка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич коментувала жахливу ніч під обстрілом у Києві. Артистка зізналась, що ворожий «приліт» був поруч з їхнім будинком.

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