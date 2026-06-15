Вагітна Катерина Тишкевич про жахливу ніч під обстрілом у Києві: "Прилетіло дуже поруч"

Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вагітна первістком, висловилась про пережиту жахливу ніч у Києві під обстрілом.

Артистка говорить, що в районі, де вона мешкає разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком, було дуже гучно. За словами знаменитості, поруч з їхнім будинком був «приліт». Вибухова хвиля була настільки потужною, що з полиць попадали речі, а акторам навіть здалося, ніби в них повилітали вікна. На ранок вони все перевірили, то скло виявилося цілим. А от сусіди подружжя залишились без вікон.

«Ніч жахлива. У нас таке вперше, що ми прокинулись від звуку, ніби у нас вилітають вікна. Подумали, що навіть погнулась рамка. Зіскочили, побігли на перший поверх. Вибухова хвиля була сильна. Прилетіло десь дуже поруч. Двоє наших сусідів лишились без вікон. У нас, ми зранку перевірили, навіть рама не погнулась, але звук був страшний. Попадали всі речі на полицях», — ділиться артистка.

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Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич також запевнила, що з нею та чоловіком все гаразд. Проте вночі особливо поспати не вдалося. Подружжя перебувало на першому поверсі та чекало на відбій тривоги. Сама ж акторка намагалась відволіктися від стресу.

«Ми в порядку. Більшу частину ночі вже сиділи на першому поверсі. Пила чайок і заїдала стрес пахлавою», — запевнила артистка.

Нагадаємо, раніше ведуча Леся Нікітюк коментувала пережиту жахливу ніч у Києві. Знаменитість ховалась від гучних вибухів у задимленому паркінгу.

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