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- Шоу-бізнес
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Кеті Голмс продемонструвала вишукані образи у Нью-Йорку, які підтвердили її статус модної ікони
Акторка давно носить неофіційне звання однієї із найстильніших мешканок Нью-Йорку, адже її стиль — це поєднання лаконічності, жіночності і «тихої розкоші».
Колишня дружина Тома Круза — американська акторка Кеті Голмс — привернула увагу на прем’єрі фільму Happy Hours («Щасливі години»), що відбулася під час кінофестивалю Tribeca 2026.
Для цієї появи Голмс обрала елегантну атласну сукню пудрового кольору з мереживним ліфом і короткими рукавами-ліхтариками від Chloé. Свій образ вона доповнила чорними туфлями від Chloe, а волосся частково підняла, щоб підкреслити свій макіяж у ніжних тонах. Завершували лук акторки для червоної доріжки прикраси.
Згодом Кеті прийшла на зустріч артистів фестивалю, вся вбрана у Chanel. Акторка поєднала чорні класичні штани з бежевим топом та сумкою.
У фільмі вона зіграла з актором Джошуа Джексоном — давнім колегою по серіалу «Бухта Доусона». Їх неодноразово фотографували папараці під час роботи.