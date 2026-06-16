Кеті Голмс продемонструвала вишукані образи у Нью-Йорку, які підтвердили її статус модної ікони

Кеті Голмс / © Associated Press

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Колишня дружина Тома Круза — американська акторка Кеті Голмс — привернула увагу на прем’єрі фільму Happy Hours («Щасливі години»), що відбулася під час кінофестивалю Tribeca 2026.

Для цієї появи Голмс обрала елегантну атласну сукню пудрового кольору з мереживним ліфом і короткими рукавами-ліхтариками від Chloé. Свій образ вона доповнила чорними туфлями від Chloe, а волосся частково підняла, щоб підкреслити свій макіяж у ніжних тонах. Завершували лук акторки для червоної доріжки прикраси.

Кеті Голмс / © Associated Press

Згодом Кеті прийшла на зустріч артистів фестивалю, вся вбрана у Chanel. Акторка поєднала чорні класичні штани з бежевим топом та сумкою.

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Кеті Голмс / © Associated Press

У фільмі вона зіграла з актором Джошуа Джексоном — давнім колегою по серіалу «Бухта Доусона». Їх неодноразово фотографували папараці під час роботи.

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