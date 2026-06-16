ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Кеті Голмс продемонструвала вишукані образи у Нью-Йорку, які підтвердили її статус модної ікони

Акторка давно носить неофіційне звання однієї із найстильніших мешканок Нью-Йорку, адже її стиль — це поєднання лаконічності, жіночності і «тихої розкоші».

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Associated Press

Колишня дружина Тома Круза — американська акторка Кеті Голмс — привернула увагу на прем’єрі фільму Happy Hours («Щасливі години»), що відбулася під час кінофестивалю Tribeca 2026.

Для цієї появи Голмс обрала елегантну атласну сукню пудрового кольору з мереживним ліфом і короткими рукавами-ліхтариками від Chloé. Свій образ вона доповнила чорними туфлями від Chloe, а волосся частково підняла, щоб підкреслити свій макіяж у ніжних тонах. Завершували лук акторки для червоної доріжки прикраси.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Згодом Кеті прийшла на зустріч артистів фестивалю, вся вбрана у Chanel. Акторка поєднала чорні класичні штани з бежевим топом та сумкою.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

У фільмі вона зіграла з актором Джошуа Джексоном — давнім колегою по серіалу «Бухта Доусона». Їх неодноразово фотографували папараці під час роботи.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie