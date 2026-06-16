У Києві агент РФ заманив бійця Нацгвардії на "побачення": що сталося далі

В Україні засудили агента російської воєнної розвідки, який готував теракт проти військовослужбовця / © СБУ

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В Україні засудили агента російської воєнної розвідки, який готував теракт проти військовослужбовця Національної гвардії у Києві. Його викрили співробітники СБУ у червні 2025 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, агентом виявився помічник шеф-кухаря одного з київських ресторанів. Його завербували російські спецслужби для підготовки підриву українського військового.

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Для виконання завдання він придбав скутер, заклав у нього саморобний вибуховий пристрій і залишив транспорт в одному з дворів у Дніпровському районі столиці.

Після цього російські спецслужбісти виманили військового до місця запланованого теракту під приводом побачення з дівчиною з чату знайомств.

Коли боєць Нацгвардії прибув на зустріч, від імені віртуальної "знайомої" йому надіслали повідомлення з проханням забрати зі скутера ключі нібито від її квартири.

Військовий не побачив ключів у замку запалювання, швидко відійшов від замінованого скутера і тим самим врятував собі життя.

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Після невдалого замаху агент отримав нове завдання від російських кураторів. Він мав прибути до Прилук на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до підпалів на півночі України.

Співробітники СБУ затримали його "по гарячих слідах" одразу після спроби знищити автомобіль Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучили компоненти до саморобного вибухового пристрою та телефон із доказами співпраці з російською воєнною розвідкою.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. З урахуванням співпраці зі слідством йому призначили 7 років і 6 місяців ув’язнення з конфіскацією майна.

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Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Росія вербує українську молодь для терактів: останні новини

Раніше у Національній поліції повідомили, що російські спецслужби через месенджери вербують молодих дівчат, зокрема неповнолітніх, для організації вбивств українських військовослужбовців. Від початку 2026 року правоохоронці зафіксували шість таких випадків, один злочин вдалося попередити.

Нагадаємо, у Житомирі неповнолітню мешканку Бердичева підозрюють у навмисному вбивстві 27-річного військовослужбовця Збройних сил України за вказівкою російських кураторів.

Також повідомлялось, що СБУ затримала 18-річного мешканця Києва, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та збирав інформацію про наслідки масованої атаки по столиці 24 травня.

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