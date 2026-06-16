В Україні випробували нову ракету для перехоплення балістики: що відомо

Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Україна успішно провела випробування власної зенітної ракети, призначеної для боротьби з балістичними цілями. Наразі виріб перебуває у стані готовності до виконання завдань.

Про це повідомили у компанії Fire Point, повідомляє Мілітарний.

Протибалістична українська ракета — що про неї відомо

Під час випробувань ракета продемонструвала високу маневровість та ефективність роботи систем керування. Головний конструктор розробки Штілерман підкреслив точність виконання польотних завдань.

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«Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування», — зазначив Штілерман.

Окрім завершення випробувань ракети, у Fire Point повідомили про розширення міжнародної співпраці. Компанія досягла домовленостей із німецьким виробником Hensoldt щодо постачання сучасних радарів, якими буде оснащено зенітний комплекс Freya.

Виготовлення зброї для України — останні новини

Нагадаємо, українські оборонні компанії масово розосереджують своє виробництво по різних локаціях та закликають європейських партнерів терміново перейняти цей досвід для захисту від російських атак.

Раніше ми писали, що Україна відіграє ключову роль у розвитку сучасних підходів до застосування безпілотних систем на полі бою. У США заявили, що відстають від України у питаннях виробництва і розробки дронів.

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Окрім цього, Україна презентувала новий важкий підводний дрон SEA TRIDENТ. Апарат здатний доставляти до 1000 кг вантажу на відстань до 2000 миль і призначений для виконання стратегічних завдань у морі.

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