Мають щасливий вигляд: онук королеви Єлизавети II з'явився на кінних перегонах зі своєю красунею-дружиною

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Реклама

Це перший вихід молодят після їхнього весілля, яке відбулося 6 червня в церкві Всіх Святих у Кемблі, графство Глостершир.

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

Сьогодні Гаррієт вперше з'явилася на публічному королівському заході у статусі члена британської королівської родини. Вона обрала вишукане і дуже елегантне вбрання – небесно-блакитну сукню від Suzannah London довжини міді, з круглою горловиною, ґудзиками на грудях та довгими рукавами. Доповнила лук Гаррієт туфлями-слінгбеками кольору лате від Jimmy Choo, клатчем від Anya Hindmarch, капелюхом до тон вбрання, а також сережками Pragnell Jewellery та перлинним браслетом від цього ж бренду. Дружина Пітера Філліпса зібрала волосся в красиву зачіску і зробила макіяж, а на її пальці тепер сяє не тільки заручальна каблучка, а й обручка, очевидно, з валлійського золота.

Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Getty Images

У кареті на Королівському Аскоті Гаррієт їхала разом зі своєю свекрухою – принцесою Анною. А потім разом із чоловіком Пітером Філіпсом з'явилася в королівській ложі з келихом просеко в руках.

Реклама

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Новини партнерів