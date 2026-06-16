В Киеве агент РФ заманил бойца Нацгвардии на "свидание": что произошло дальше

В Украине осудили агента российской военной разведки, готовившего теракт против военнослужащего / © СБУ

Реклама

В Украине осудили агента российской военной разведки, готовившего теракт против военнослужащего Национальной гвардии в Киеве. Его разоблачили сотрудники СБУ в июне 2025 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, агентом оказался помощник шеф-повара одного из киевских ресторанов. Его завербовали российские спецслужбы для подготовки взрыва украинского военного.

Реклама

Для выполнения задания он приобрел скутер, заложил в него самодельное взрывное устройство и оставил транспорт в одном из дворов в Днепровском районе столицы.

После этого российские спецслужбы выманили военного на место запланированного теракта под предлогом свидания с девушкой из чата знакомств.

Когда боец Нацгвардии прибыл на встречу, от имени виртуальной "знакомой" ему направили сообщение с просьбой забрать со скутера ключи якобы от ее квартиры.

Военный не увидел ключей в замке зажигания, быстро отошел от заминированного скутера и спас тем самым себе жизнь.

Реклама

После неудачного покушения агент получил новую задание от российских кураторов. Он должен был прибыть в Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к поджогам на севере Украины.

Сотрудники СБУ задержали его по горячим следам сразу после попытки уничтожить автомобиль Сил обороны.

Во время обыска у задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и телефон с доказательствами сотрудничества с российской военной разведкой.

Суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. С учетом сотрудничества со следствием ему назначили 7 лет и 6 месяцев заключения с конфискацией имущества.

Реклама

Расследование проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Россия вербует украинскую молодежь для терактов: последние новости

Ранее в Национальной полиции сообщили, что российские спецслужбы через мессенджеры вербуют молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, для организации убийств украинских военнослужащих. С начала 2026 года правоохранители зафиксировали шесть таких случаев, одно преступление удалось предупредить.

Напомним, в Житомире несовершеннолетнюю жительницу Бердичева подозревают в умышленном убийстве 27-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины по указанию российских кураторов.

Также сообщалось, что СБУ задержала 18-летнего жителя Киева, который, по данным следствия, работал на российские спецслужбы и собирал информацию о последствиях массированной атаки по столице 24 мая.

Реклама

Новости партнеров