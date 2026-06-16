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Ужас в Никополе: РФ умышленно ударила FPV по гражданским, среди убитых — человек на колесном кресле (фото 18+)
В результате атаки погибли три человека, среди которых 87-летняя мать и ее 51-летний сын.
Российские войска нанесли удар FPV-дроном по людям, которые передвигались по дороге в городе Никополь на Днепропетровщине. Среди погибших - человек на колесном кресле.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По его словам, российский удар унес жизни трех человек: матери и сына — женщины 87 лет и 51-летнего мужчины. Личность третьего погибшего человека сейчас устанавливают правоохранители. Один из погибших был на колесном кресле.
«Целили умышленно, и видели, куда целятся. Это их настоящее лицо», — добавил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Ранее мы писали, что в Никополе россияне расстреляли супругов, которые гуляли возле своего дома.