Удар по Никополю 16 июня

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Российские войска нанесли удар FPV-дроном по людям, которые передвигались по дороге в городе Никополь на Днепропетровщине. Среди погибших - человек на колесном кресле.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, российский удар унес жизни трех человек: матери и сына — женщины 87 лет и 51-летнего мужчины. Личность третьего погибшего человека сейчас устанавливают правоохранители. Один из погибших был на колесном кресле.

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«Целили умышленно, и видели, куда целятся. Это их настоящее лицо», — добавил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Ранее мы писали, что в Никополе россияне расстреляли супругов, которые гуляли возле своего дома.

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