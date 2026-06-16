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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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553
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Ужас в Никополе: РФ умышленно ударила FPV по гражданским, среди убитых — человек на колесном кресле (фото 18+)

В результате атаки погибли три человека, среди которых 87-летняя мать и ее 51-летний сын.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Никополю 16 июня

Удар по Никополю 16 июня

Российские войска нанесли удар FPV-дроном по людям, которые передвигались по дороге в городе Никополь на Днепропетровщине. Среди погибших - человек на колесном кресле.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, российский удар унес жизни трех человек: матери и сына — женщины 87 лет и 51-летнего мужчины. Личность третьего погибшего человека сейчас устанавливают правоохранители. Один из погибших был на колесном кресле.

«Целили умышленно, и видели, куда целятся. Это их настоящее лицо», — добавил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

/ © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

/ © Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

© Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета

Ранее мы писали, что в Никополе россияне расстреляли супругов, которые гуляли возле своего дома.

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Дата публикации
Количество просмотров
553
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