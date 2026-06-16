- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 347
- Время на прочтение
- 1 мин
В Германии раскрыли, когда могут начаться переговоры по войне в Украине
В Берлине оценили ситуацию по войне в Украине и предположили, когда в Москве начнут серьезно рассматривать вариант переговоров.
Переговоры об окончании войны в Украине могут начаться уже к началу лета, поскольку ситуация на фронте свидетельствует о позиционном тупике, и Россия будет вынуждена прибегнуть к дипломатическим шагам.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает издание The Guardian со ссылкой на интервью политика телеканалам RTL/NTV и агентство Reuters.
Прогноз Германии по переговорам о войне в Украине
По словам Вадефуля, ни одна из сторон не имеет существенного преимущества, из-за чего война фактически зашла в тупик. Именно этот фактор, по его мнению, создает условия для дипломатического урегулирования.
«По моему мнению, сейчас есть шанс начать переговоры этим летом», — отметил он.
Также немецкий министр, комментируя позицию российского лидера, предположил, что тот может серьезно рассматривать возможность начала переговоров.
Переговоры о мире в Украине — последние новости
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал диктатора РФ Владимира Путина к переговорам и даже выдвинул дедлайн — до грядущей зимы.
Также Зеленский считает, что ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что агрессор Российская Федерация должна заключить мирное соглашение с Украиной.