Одна ошибка во время прогулки может стоить собаке жизни: о чём предупредили ветеринары

Собака

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В июне владельцам собак рекомендуется проявлять особую осторожность во время прогулок в лесах, на полях и в других природных зонах. Вместе с тёплой погодой и удлиняющимися днями возрастает и риск встречи с гадюками, укусы которых могут представлять серьёзную опасность для домашних животных.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты призывают владельцев внимательно следить за поведением своих питомцев во время прогулок и не позволять им беспрепятственно пробираться в густые заросли.

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Гадюки обычно достигают длины около 50–60 сантиметров и часто узнаваемы по тёмному зигзагообразному узору на спине. Обычно эти змеи стараются избегать людей, однако могут укусить, если почувствуют опасность, испугаются или если на них случайно наступить.

Ветеринары отмечают, что собаки нередко подходят к змеям без страха, из-за чего риск укуса значительно возрастает. Чаще всего гадюк можно встретить на солнечных участках, вдоль тропинок, среди высокой травы, папоротника, вереска и в других местах, где пресмыкающиеся могут греться на солнце.

По данным экспертов PDSA, последствия укуса зависят от того, куда попал яд и как быстро он распространяется по организму. Если яд остается в тканях вокруг места укуса, у животного могут возникнуть боль и отек. Если же она попадает в кровоток, это может привести к более серьезным осложнениям, в частности повлиять на работу печени, почек, сердца и нервной системы.

Особенно опасными считаются укусы в область головы и шеи. В таких случаях отек может вызвать проблемы с дыханием. Специалисты также предупреждают, что в отдельных случаях яд гадюки может вызвать тяжелое заболевание и даже привести к гибели животного.

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Чтобы снизить риск опасной встречи, владельцам рекомендуется не позволять собакам бегать через густую растительность, а также рыться в кучах веток, камней или бревен. Важно также отработать команды возвращения к хозяину, чтобы в случае опасности быстро отозвать животное.

Если собаку укусила гадюка, ветеринары рекомендуют, прежде всего, сохранять спокойствие и стараться держать животное как можно неподвижнее. Это поможет замедлить распространение яда по организму. Не следует прикасаться к месту укуса, накладывать повязки или жгуты.

Специалисты советуют как можно скорее связаться с ветеринаром и предупредить клинику о своём приезде. По возможности собаку рекомендуют переносить в транспортное средство на руках или другим способом, чтобы она меньше двигалась.

Дальнейшее лечение назначает ветеринар. Оно может включать сильнодействующие обезболивающие препараты, внутривенные вливания, антигистаминные средства, а в тяжелых случаях — применение противоядия. Эксперты отмечают, что своевременное обращение за помощью значительно повышает шансы животного на полное выздоровление.

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Напомним, что поедание травы — одна из самых распространенных привычек собак, которая часто беспокоит хозяев. Ветеринар рассказала, что на самом деле стоит за таким поведением.

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