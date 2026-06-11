Названы 7 лучших пород собак для больших семей: ветеринары объяснили свой выбор

Сенбернар / © Credits

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Для больших семей, где дома всегда много людей, важно выбрать собаку, которая будет комфортно чувствовать себя в активной семейной обстановке. Ветеринары отмечают, что для такого образа жизни чаще всего рекомендуют породы, которые отличаются дружелюбным характером, преданностью и способностью адаптироваться к насыщенному распорядку дня.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Эксперты назвали семь пород собак, которые особенно хорошо подходят для больших семей. В список вошли немецкая овчарка, бернский зенненхунд, пудель, боксер, золотистый ретривер, ирландский волкодав и сенбернар.

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Немецкие овчарки известны своей преданностью, умом и смелостью. Ветеринары отмечают, что эти собаки сильно привязываются к своим хозяевам и часто воспринимают семью как свою «стаю». В то же время порода нуждается в регулярных физических нагрузках, поэтому особенно хорошо чувствует себя в активных семьях. Специалисты также подчеркивают важность ранней социализации и дрессировки.

Среди пород, которые хорошо ладят с детьми, эксперты выделяют бернского зенненхунда. Этих собак часто называют «нежными гигантами» из-за их спокойного и дружелюбного характера. Они любят находиться рядом с людьми, легко обучаются и могут участвовать в семейных прогулках и походах, оставаясь при этом уравновешенными дома.

Еще одной популярной породой для семей являетсяпудель. Ветеринары отмечают высокий интеллект этих собак, благодаря которому они хорошо поддаются дрессировке. Кроме того, пудели общительны и легко находят общий язык с разными членами семьи. Дополнительным преимуществом считается то, что они почти не линяют.

Семьям, ведущим активный образ жизни, специалисты рекомендуют обратить внимание набоксеров. Эта порода отличается энергичностью, игривостью и терпеливым характером. По словам ветеринаров, боксеры любят интерактивные игры и нуждаются в достаточном количестве физической активности.

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В список также вошел золотистый ретривер, которого часто считают одной из лучших семейных пород. Ветеринары характеризуют этих собак как дружелюбных, преданных и способных быстро приспосабливаться к различным условиям. Они любят проводить время с людьми и хорошо чувствуют себя в активной семейной обстановке.

Среди крупных пород эксперты особо выделяют ирландского волкодава. Несмотря на внушительные размеры, эти собаки обладают спокойным характером и, по словам специалистов, редко проявляют агрессию. Они хорошо адаптируются к жизни в большой семье и нуждаются в регулярных прогулках.

Замыкает список сенбернар. Ветеринары называют его настоящим «нежным великаном». Порода известна спокойным нравом, терпеливым отношением к детям и стремлением заботиться о людях. В то же время из-за больших размеров таким собакам необходимо раннее воспитание и дрессировка.

Напомним, что, несмотря на компактные размеры, некоторые породы собак могут стать настоящим испытанием для владельцев. Кинолог назвала самую сложную в воспитании породу.

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