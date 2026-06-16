ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

Станет ли Китай посредником: Зеленский дал ответ о переговорах с Си для окончания войны

Зеленский высказался о возможном контакте с Си Цзиньпином.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Станет ли Китай посредником: Зеленский дал ответ о переговорах с Си для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт к личной встрече с главой КНР Си Цзиньпином, если такая возможность появится.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов о возможных контактах с китайским лидером во время G7, передает ClashReport.

«Конечно. Я открыт до встречи с главой Си, и наши команды могут работать над этим. Именно для того чтобы сделать все возможное для остановки войны и ее завершения», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова использовать все дипломатические возможности, которые могут помочь сблизить справедливый мир и прекратить российскую агрессию.

Заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне активных международных дискуссий о возможных путях окончания войны и роли Китая в урегулировании.

Напомним, КНР остается одним из ключевых глобальных игроков, чья позиция привлекает внимание как Киева, так и западных партнеров Украины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
311
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie