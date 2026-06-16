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Станет ли Китай посредником: Зеленский дал ответ о переговорах с Си для окончания войны
Зеленский высказался о возможном контакте с Си Цзиньпином.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт к личной встрече с главой КНР Си Цзиньпином, если такая возможность появится.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов о возможных контактах с китайским лидером во время G7, передает ClashReport.
«Конечно. Я открыт до встречи с главой Си, и наши команды могут работать над этим. Именно для того чтобы сделать все возможное для остановки войны и ее завершения», — подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина готова использовать все дипломатические возможности, которые могут помочь сблизить справедливый мир и прекратить российскую агрессию.
Заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне активных международных дискуссий о возможных путях окончания войны и роли Китая в урегулировании.
Напомним, КНР остается одним из ключевых глобальных игроков, чья позиция привлекает внимание как Киева, так и западных партнеров Украины.