Станет ли Китай посредником: Зеленский дал ответ о переговорах с Си для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт к личной встрече с главой КНР Си Цзиньпином, если такая возможность появится.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов о возможных контактах с китайским лидером во время G7, передает ClashReport.

«Конечно. Я открыт до встречи с главой Си, и наши команды могут работать над этим. Именно для того чтобы сделать все возможное для остановки войны и ее завершения», — подчеркнул Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина готова использовать все дипломатические возможности, которые могут помочь сблизить справедливый мир и прекратить российскую агрессию.

Заявление Владимира Зеленского прозвучало на фоне активных международных дискуссий о возможных путях окончания войны и роли Китая в урегулировании.

Напомним, КНР остается одним из ключевых глобальных игроков, чья позиция привлекает внимание как Киева, так и западных партнеров Украины.

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