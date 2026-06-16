Зеленский раскрыл детали переговоров о лицензии на производство ракет Patriot / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп положительно отнесся к просьбе Украины предоставить лицензии на производство антибаллистических ракет.

Об этом сообщил глава государства по результатам встречи с Трампом на полях саммита G7, передает The Guardian.

Зеленский призвал Трампа оказывать большее давление на Россию. «Только Дональд Трамп может это сделать», — отметил он.

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По словам президента, Трамп также был «очень уверен, что они могут помочь нам с ракетами». Зеленский продолжает настаивать на получении лицензии на производство ракет Patriot в Украине.

Он говорит, что «Трамп был положительным» по этому вопросу. На уточняющий вопрос, означает ли «положительный» ответ Трампа фактическое согласие, Зеленский ответил: «Да, оно было положительным. И я надеюсь, что когда президент Трамп положительный, это значит „да“».

Зеленский также говорит, что хочет, чтобы ЕС построил «европейскую систему противоракетной обороны», потому что «иначе всем ее не хватит».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает получать от международных партнеров ракеты для ПВО Patriot.

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Напомним, в Воздушных силах откровенно признали, что ПВО начала сбивать меньше баллистики.

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