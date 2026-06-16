Зеленский рассказал, о чем говорили на встрече G7

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорили на встрече лидеров «Группы семи». В частности, партнеры подтвердили поддержку ключевых потребностей Киева.

Об этом сообщает «Общественное».

Встреча G7 с участием Украины: что обсуждалось

Речь шла, в частности, об энергетической помощи, усилении противовоздушной обороны, дополнительных ракетах для систем Patriot и наращивании производства. Зеленский также отметил, что международные партнеры отдают себе отчет: Россия не одерживает победы в войне против Украины.

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«И я считаю, что это хорошая идея, которую сегодня поддержали во время нашей встречи. Все поняли, что Россия не побеждает. Мы должны добиться завершения этой войны», — подчеркнул лидер государства.

Напомним, после встречи с Трампом Зеленский заявил, что Россия должна осознать неизбежность ответственности за войну. Он подчеркнул, что давление на РФ нужно усиливать, чтобы вынудить ее прекратить агрессию. По словам президента, Украина рассчитывает на четкую позицию партнеров и дальнейшую поддержку в противодействии России.

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