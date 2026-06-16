ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
240
Время на прочтение
1 мин

Готовьте кошельки: в Украине кардинально перепишут цены на хлеб — в Раде шокировали цифрами

Стало известно, почему в Украине может подорожать хлеб.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Хлеб

Хлеб / © pexels.com

В Украине в ближайшее время хлеб может подорожать на 15–20%. Все из-за роста стоимости энергоносителей и пшеницы.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, цены на курятину также могут изменяться — примерно в пределах 15 гривен в зависимости от ситуации с экспортом.

В то же время, на рынке молочной продукции наблюдается противоречивая ситуация: в магазинах цены растут, тогда как закупочная стоимость молока у фермеров, наоборот, снизилась — с 22 до 16,5 грн за литр.

По мнению депутата, одна из причин такого дисбаланса – высокие наценки торговых сетей и дополнительные расходы, которые вынуждены покрывать поставщики.

Цены на продукты в Украине — последние новости

В Украине цены на продукты будут заметно расти уже в ближайшие месяцы, а более ощутимое подорожание ожидается осенью. Основными причинами является повышение затрат на производство, в частности, на энергоносители, логистику и сырье. Также цены влияют погодные условия и ситуация с урожаем. В результате это приведет к постепенному росту стоимости большинства продуктов питания.

В Украине резко снизились цены на клубнику из-за увеличения предложения на рынке. Пока ягоду продают значительно дешевле, чем раньше, и цены продолжают падать.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
240
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie