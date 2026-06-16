Хлеб / © pexels.com

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В Украине в ближайшее время хлеб может подорожать на 15–20%. Все из-за роста стоимости энергоносителей и пшеницы.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, цены на курятину также могут изменяться — примерно в пределах 15 гривен в зависимости от ситуации с экспортом.

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В то же время, на рынке молочной продукции наблюдается противоречивая ситуация: в магазинах цены растут, тогда как закупочная стоимость молока у фермеров, наоборот, снизилась — с 22 до 16,5 грн за литр.

По мнению депутата, одна из причин такого дисбаланса – высокие наценки торговых сетей и дополнительные расходы, которые вынуждены покрывать поставщики.

Цены на продукты в Украине — последние новости

В Украине цены на продукты будут заметно расти уже в ближайшие месяцы, а более ощутимое подорожание ожидается осенью. Основными причинами является повышение затрат на производство, в частности, на энергоносители, логистику и сырье. Также цены влияют погодные условия и ситуация с урожаем. В результате это приведет к постепенному росту стоимости большинства продуктов питания.

В Украине резко снизились цены на клубнику из-за увеличения предложения на рынке. Пока ягоду продают значительно дешевле, чем раньше, и цены продолжают падать.

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