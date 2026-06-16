Россия на пороге крупнейшего топливного кризиса / © Associated Press

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Россия на грани крупнейшего топливного кризиса со времен распада СССР. Западные аналитики прогнозируют, если украинские атаки продолжатся, Россия рискует столкнуться с самым большим топливным кризисом за всю историю.

Об этом пишут BBC.

Россия на пороге крупнейшего топливного кризиса со времен распада СССР

Из-за ударов украинских дронов в России остановилась треть нефтеперерабатывающих мощностей. РФ на пороге масштабного топливного кризиса По оценкам международных аналитических центров и профильных медиа, российская отрасль оказалась на пороге глубочайшего дефицита топлива за последние десятилетия.

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Согласно данным издания Energy Intelligence, в результате технических повреждений в России остановлена работа систем, обеспечивавших переработку 2,14 млн баррелей нефти в сутки. Это почти треть общей мощности местных НПЗ.

За первую неделю июня среднесуточные показатели переработки упали ниже отметки в 4 млн баррелей. Такого не было на протяжении последних 20 лет.

Основной причиной развития таких событий в России стали эффективные украинские атаки. Дроны все чаще атакуют не единичные объекты, а ключевые промышленные гиганты РФ. В частности, в мае 2026 года по российским нефтеперерабатывающим предприятиям «прилетело» по меньшей мере 16 раз.

8 из 10 крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов пострадали от украинских ударов.

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Эти тенденции подтверждают и в агентстве Bloomberg. Ссылаясь на мониторинг компании EA Analytics, издание сообщает о рекордной интенсивности ударов в мае — всего зафиксирована 31 атака на объекты НПЗ, нефтепроводы и экспортные морские терминалы.

Возникла определенная диспропорция, ведь РФ сохраняет высокие объемы добычи сырой нефти, но теряет возможность ее перерабатывать на бензин, дизельное и авиационное топливо.

Кризис распространился на внутреннем рынке РФ. Ограничения на продажу топлива были введены уже в более чем 25 регионах, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и т.д.

Перебои в снабжении топливом уже начали расшатывать аграрный сектор, сельское хозяйство и авиацию. Самая критическая ситуация во временно оккупированном Крыму. Местные оккупационные власти ввели жесткие лимиты на продажу горючего, а на заправках образуются километровые очереди.

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Часть сетей перешла на выдачу бензина исключительно по QR-кодам после обязательной регистрации пользователей в специальной системе.

РФ пытается сдержать кризис

Российские власти пытаются сдержать надвигающийся кризис. Там за апрель и май нефтедобывающим компаниям выделили 700 млрд рублей субсидий.

НПЗ разрешили выпускать и реализовывать низкокачественное топливо с пониженными экологическими стандартами.

Впрочем, отраслевые эксперты предупреждают, что предпринимаемые меры оказывают лишь временный эффект, а основные экономические вызовы впереди. Директор по инвестициям компании «Финам» Ярослав Кабаков отмечает сезонные риски:

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«Самое тревожное то, что кризис только начинается. Пик сезонного спроса выпадает на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения роста цен появились уже в июне».

Как следствие, у россиян ускорится инфляция и увеличится давление на экономику.

Обострение топливного кризиса в Крыму

Напомним, во временно оккупированном Крыму стремительно обостряется топливный кризис, вызванный регулярными и успешными ударами по российским НПЗ и логистическим узлам. На многих заправках полностью исчез бензин А-95, а оккупационные власти были вынуждены ввести жесткие лимиты — не более 20 литров топлива в сутки в одни руки.

Несмотря на призывы не паниковать, на АЗС образовались километровые очереди, а водители в соцсетях жалуются, что рискуют остаться на полуострове без возможности уехать обратно.

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Параллельно с этим логистические проблемы россиян обостряются и на материковой части юга. В частности, оккупационная администрация временно оккупированной части Запорожской области призвала водителей избегать движения по ключевой трассе региона.

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