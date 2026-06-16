Атака на НПЗ в Москве.

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У Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, который Украина атаковала утром 16 июня, недавно построили башню для ЗРК «Панцирь». Впрочем, самой установки там до сих пор нет.

Об этом сообщила российская служба “Радио Свобода«.

По данным издания, еще в середине мая в лесу Жары в московском районе Кузьминки приступили к строительству новой башни для ракетного комплекса. Это — в километре севернее НПЗ. Впрочем, сам зенитно-ракетный комплекс на нее, вероятно, не успели установить.

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«Однако, как можно заметить на фотографии российского сервиса „Яндекс.Зеркала“ за 14 мая, самого „Панциря“ на башне на тот момент не было», — отмечают журналисты.

Фото: Радио Свобода.

Отмечается, что ближайший по расстоянию ЗРК «Панцирь» расположен в селе Апаринки на территории четвертого противоракетного комплекса Минобороны (в/ч 51086).

В общей сложности журналисты идентифицировали, что на территории Москвы и пригорода размещено более сотни ЗРК российской противовоздушной обороны.

ЗРК вокруг Москвы. Фото: Радио Свобода.

Атака на Москву 16 мая

Сегодня, 16 июня, в Москве все утро раздавались взрывы. Столицу атаковали БпЛА. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в четырех московских аэропортах. В то же время власти отчитывались об отражении более полусотни дронов. Впрочем, якобы один атаковал НЗС в Капотне, что в 15 км от Кремля.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ответила на атаки РФ, ударив по нефтеперерабатывающему заводу в Московском регионе, расположенном на расстоянии 500 км. Зеленский подчеркнул, что это «справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать».

Дата публикации 09:53, 16.06.26 Количество просмотров 51 Пожар на НПЗ в Москве сняли на видео

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