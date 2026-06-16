Украина ответила на атаки РФ: Зеленский поделился деталями «прилетов» по Москве

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Украина атаковала нефтеперерабатывающий завод в Московском регионе РФ. Он расположен на расстоянии 500 км.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Украинскую дальнобойность ощутили в Московском регионе. Россию нужно принуждать к завершению войны против нашего народа. И украинское дальнобойное оружие является одной из важных составляющих такого принуждения», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, поражен важный объект — нефтеперерабатывающий завод, расположенный на расстоянии 500 км.

Зеленский подчеркнул, что это «справедливый ответ на российские удары и ответ за затягивание войны, которую нужно завершать».

Атака на Москву — что известно

Сегодня, 16 июня, в Москве все утро раздавались взрывы. Столицу страны-агрессорки атаковали БпЛА. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в четырех московских аэропортах. В то же время власти отчитывались об отражении более полусотни дронов.

Впрочем, якобы только один БПЛА атаковал самый большой НПЗ столицы РФ. Речь идет о заводе в Капотне, всего в 15 км от Кремля. Из-за удара была выведена из строя важнейшая установка, которая может парализовать работу предприятия.

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Дата публикации 08:52, 16.06.26 Количество просмотров 87 На Москву налетели дроны - видео

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