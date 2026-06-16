Почему кондиционер пахнет затхлостью: 5 причин и способы устранения проблемы

Кондиционер

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Неприятный затхлый запах из кондиционера после включения может быть признаком скопления влаги, загрязнений или появления плесени внутри системы. Специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха Боб Кардвелл и Роберт Дайкс объяснили, какие проблемы чаще всего вызывают такой запах и как их можно устранить.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Одной из наиболее распространённых причин являетсяскопление загрязнений на испарителе. Во время работы кондиционера на его поверхности образуется конденсат, а пыль и органические частицы создают благоприятную среду для появления плесени и грибка. Именно они часто становятся источником затхлого запаха. В то же время Роберт Дайкс предостерегает владельцев кондиционеров от самостоятельной глубокой очистки этого элемента. По его словам, для ухода можно использовать только специальный спрей для испарителей без промывки, тогда как сильное загрязнение лучше доверить специалистам, чтобы не повредить систему.

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Еще одной причиной может быть скопление воды в сливной ванночке. В нормальном режиме конденсат отводится через дренажную систему, однако частичное засорение сливной линии может привести к застою воды. Эксперт советует проверить, работает ли дренаж должным образом. Если в поддоне заметна вода или слизь, может потребоваться профессиональная очистка и дополнительный осмотр оборудования.

Часто неприятный запах возникает и из-за засорения конденсатоотводной линии. В таком случае вода не может нормально выходить из системы, что создает условия для появления накипи и биологических загрязнений. По словам Кардвелла, засорение иногда можно устранить самостоятельно, промыв систему или воспользовавшись пылесосом для влажной и сухой уборки возле внешнего сливного отверстия. После очистки Дайкс рекомендует залить в дренажную трубу стакан дистиллированного белого уксуса, поскольку он помогает бороться с водорослями, плесенью и бактериями.

Причиной затхлого запаха также может быть загрязненный воздушный фильтр. Когда он переполняется пылью, воздушный поток ухудшается, а система работает менее эффективно. Это может способствовать накоплению влаги и органических частиц внутри кондиционера. Для профилактики эксперт советует менять воздушные фильтры чаще, чем указано производителем. В частности, вместо рекомендованных 90 дней он предлагает проводить замену каждые 30 дней.

Если же запах не исчезает после проверки всех основных элементов, проблема может быть связана с появлением плесени, грибка или бактерий в более глубоких частях системы — в воздуховодах или внутренних компонентах кондиционера. По словам Дайкса, накопление влаги вместе с пылью и другими органическими частицами создает благоприятные условия для роста микроорганизмов. Если затхлый запах остается даже после длительной работы кондиционера или сопровождается раздражением или заложенностью носа, эксперт советует обратиться к специалистам, поскольку в таких случаях обычно требуется профессиональная очистка системы.

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