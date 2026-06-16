Зеленский и Трамп встретились во Франции: первые детали от СМИ

Трамп и Зеленский. / © Associated Press

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Президенты Украины Владимир Зеленский, США — Дональд Трамп и Франции — Эммануэль Макрон провели закрытую встречу на полях G7.

Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.

«Зеленский встретился с Трампом и Макроном на полях саммита G7 во Франции 16 июня, сообщили два источника, знакомых с ситуацией», — пишет медиа.

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Встреча Зеленского и Трампа стала первой личной почти за четыре месяца. В настоящее время трое лидеров участвуют в совместной рабочей встрече с другими лидерами G7, где война в Украине является центральной темой.

Отметим, что американские чиновники ранее заявляли, что их президент не встретится наедине с украинским лидером. Впрочем, СМИ услышали, как Макрон предложил Зеленскому встречу с Трампом . Он подчеркнул, что, мол, посмотрит, что можно сделать.

«Итак, во-первых, запланирована ли у вас двусторонняя встреча… с президентом Трампом?» — спросил он, а затем предложил организовать это.

Напомним, во Франции начался саммит G7. В городе Эвиан возле Royal Hotel, где проходит встреча G7, Зеленского встретил Эммануэль Макрон. Главы государств провели двустороннюю встречу.

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Заметим, что Зеленский предлагал встречу с «фюрером» РФ Владимиром Путиным на саммите G7. По информации источников, предложение провести масштабную встречу с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву. Однако российская сторона еще раз отказалась от диалога по окончании войны.

Дата публикации 11:20, 16.06.26 Количество просмотров 29 Зеленский, Трамп и Макрон прибыли на саммит G7 во Франции

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