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Зеленский и Трамп встретились во Франции: первые детали от СМИ
Украинский и американский лидер встретились впервые за почти четыре месяца.
Президенты Украины Владимир Зеленский, США — Дональд Трамп и Франции — Эммануэль Макрон провели закрытую встречу на полях G7.
Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.
«Зеленский встретился с Трампом и Макроном на полях саммита G7 во Франции 16 июня, сообщили два источника, знакомых с ситуацией», — пишет медиа.
Встреча Зеленского и Трампа стала первой личной почти за четыре месяца. В настоящее время трое лидеров участвуют в совместной рабочей встрече с другими лидерами G7, где война в Украине является центральной темой.
Отметим, что американские чиновники ранее заявляли, что их президент не встретится наедине с украинским лидером. Впрочем, СМИ услышали, как Макрон предложил Зеленскому встречу с Трампом . Он подчеркнул, что, мол, посмотрит, что можно сделать.
«Итак, во-первых, запланирована ли у вас двусторонняя встреча… с президентом Трампом?» — спросил он, а затем предложил организовать это.
Напомним, во Франции начался саммит G7. В городе Эвиан возле Royal Hotel, где проходит встреча G7, Зеленского встретил Эммануэль Макрон. Главы государств провели двустороннюю встречу.
Заметим, что Зеленский предлагал встречу с «фюрером» РФ Владимиром Путиным на саммите G7. По информации источников, предложение провести масштабную встречу с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву. Однако российская сторона еще раз отказалась от диалога по окончании войны.