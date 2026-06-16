Почему Лукашенко внезапно дал заднюю с Зеленским: эксперт объяснил, что изменилось

Александр Лукашенко / © Associated Press

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал заметно менять свои публичные заявления. Причиной тому стало осознание того, что европейские страны перешли от теоретических предупреждений к практическим мобилизационным и оборонным действиям.

Такое мнение в эфире телеканала «Киев24» высказал известный белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба.

Конец информационного вакуума

По словам эксперта, белорусский диктатор на протяжении многих лет умышленно держался в искусственно созданном информационном вакууме. Российская и пропаганда активно подпитывали миф об «иллюзорном нападении Запада на Беларусь», чтобы держать режим в тонусе и под полным контролем Кремля.

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Однако сейчас ситуация кардинально изменилась и в Минске начали трезво оценивать реальность.

Европа действует решительно

Сергей Бульба отметил, что риторика Лукашенко смягчилась или трансформировалась именно из-за конкретных оборонных шагов, которые сейчас демонстрируют страны ЕС и НАТО.

«Речь идет уже не только о разговорах об угрозах, но и о конкретных шагах на случай масштабного конфликта», — подчеркнул деятель.

Западные соседи Беларуси больше не ограничиваются обеспокоенностью, а демонстрируют:

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Масштабные военные учения вблизи границ;

Фортификационное укрепление рубежей;

Реальное развертывание и перегруппировка оборонных контингентов.

Видя, что европейские страны готовятся к возможному столкновению гораздо серьезнее, чем раньше, минский режим пытается маневрировать, чтобы не стать прямой целью в случае глобального обострения.

Напомним, Александр Лукашенко после угроз внезапно изменил тон по отношению к Владимиру Зеленскому и даже извинился. Лукашенко признал, что его недавняя критика в адрес Владимира Зеленского могла быть чрезмерной, но назвал это ответом на заявления Киева о наличии целей на территории Беларуси.

Ранее Лукашенко запустил новый фейк, он заявил, что Украина якобы увела войска от границы на 40 км. Белорусский диктатор тогда заявил, что у Украины якобы просто нет людей для усиления северной границы, потому что все человеческие ресурсы уходят на фронт.

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