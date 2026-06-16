У известной украинской блогерши полностью сгорел дом под Киевом: фото последствий трагедии

Анита Соловей и её сгоревший дом

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Украинская блогерша Анита Соловей лишилась дома под Киевом — здание полностью сгорело в результате пожара.

О трагедии звезда Интернета сообщила в своем Instagram, поделившись эмоциями и состоянием после случившегося. По словам блогерши, на момент возгорания ни она, ни ее муж не находились в доме — супруги уехали оттуда вскоре после начала полномасштабного вторжения. Подробностями инцидента она не делилась, однако призналась, что пытается держаться и восстанавливать внутреннее равновесие.

Соловей вышла на связь в спокойном состоянии и откровенно рассказала, что помогает ей пережить этот сложный период. Она выделила несколько принципов: не привязываться к материальному, ценить людей рядом, не хранить все в одном месте и работать со своим эмоциональным состоянием.

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Анита Соловей с мужем и их сгоревший дом

Анита Соловей и её сгоревший дом

Дом Аниты Соловей после пожара

Дом Аниты Соловей до пожара

«Это было четыре дня назад, и только сейчас я готова об этом рассказать. Что чувствует человек, когда происходят такие вещи? Во-первых, размышления. Каждый год регулярно случаются какие-то неприятности. Спасают несколько вещей. Первое: не привязываться душой к материальному, благодарить за то, что оно есть, и отпускать в случае необходимости. Второе: понимать, что самое ценное — отношения и люди рядом. Третье: быть устойчивой к потрясениям — не держать все в одном месте. Четвертое: медитировать. Спасибо за поддержку, берегите себя и купите огнетушители домой», — поделилась блогерша.

Кроме того, Анита Соловей решила поддержать других. Так, она призвала своих подписчиков присоединиться к благотворительной сбору средств для семьи с тяжелобольными детьми, которая лишилась жилья после оккупации.

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