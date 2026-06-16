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Угроза наступления с Беларуси: Лукашенко шокировал новым заявлением о войне в Украине
Лукашенко рассказал о разговорах с Путиным по поводу участия Беларуси в войне.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы не заинтересован во втягивании Беларуси в войну против Украины.
Об этом он сказал в интервью Лукашенко Al Arabiya English, пишет Белта.
Отвечая на вопрос о возможном новом наступлении с территории Белоруссии, Лукашенко заверил, что они с Путиным много раз обсуждали эту тему.
По его словам, Путин якобы сказал: «Мы понимаем, что вступление Беларуси в какое-то качество в войну, в конфликт — неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы».
Лукашенко назвал три основные причины:
Военная уязвимость Беларуси — ключевые объекты под угрозой удара (он упомянул о 500 целях).
Нежелание народа воевать и большие потери.
Увеличение линии фронта на 1500 км.
Есть ли риск расширения конфликта
Диктатор также предостерег, что вступление Беларуси в войну может привести к тому, что НАТО введет свои войска в Украину. В таком случае конфликт приобретет «новое качество» — войну Беларуси и России против НАТО.
Лукашенко заверил, что Украина со стороны Беларуси «совершенно ничего» не должна бояться. По его словам, это знают и украинские военные и народ.
Угроза со стороны Беларуси — последние новости
Напомним, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко сообщил, что РФ готовит Беларусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что в ВСУ все под контролем.
Также мы писали, что Россия может давить на Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Но, по словам Кирилла Сазонова, подобный сценарий несет серьезные риски для самого Минска.