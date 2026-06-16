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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Кэти Перри застукали за страстными поцелуями с Джастином Трюдо: романтический пикник попал в объектив

Звезды попали в объективы папарацци во время свидания.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Джастин Трюдо и Кэти Перри

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Американскую певицу Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо снова заметили вместе, и на этот раз их романтические отношения уже трудно назвать слухами.

После недавнего появления на публике пара в очередной раз оказалась в центре внимания. Звезды провели выходной в солнечной Санта-Барбаре. Сначала они отправились после обеда на ретроавтомобиле, принадлежащем артистке. Затем влюбленные направились в один из местных парков. Там они расстелили одеяло прямо на траве и наслаждались отдыхом в непринужденной атмосфере. Впрочем, больше всего внимания привлекла не сама прогулка, а то, как вели себя знаменитости; фото можно посмотреть в медиа Daily Mail.

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Джастин Трюдо и Кэти Перри / © Associated Press

Особенно трогательным стал момент, когда Трюдо прилег на траву, а Перри наклонилась к нему и поцеловала. Папарацци запечатлели улыбки, прикосновения и теплые взгляды, которые красноречиво свидетельствовали об их близости. Казалось, что окружающий мир для них просто перестал существовать.

Интересно, что день на природе пара проводила не только вдвоём. К ним присоединились мама певицы Мэри, пятилетняя дочь Кэти Дэйзи Доув, а также младший сын Трюдо Адриен. Несмотря на семейную атмосферу, влюбленные находили возможность побыть вдвоем и не сдерживали эмоций.

Напомним, недавно Кэти Перри показала свою маму и вспомнила о суровом детстве в семье евангельских проповедников.

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Дата публикации
Количество просмотров
29
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