Саммит G7 без Путина: в Кремле выступили с истерическим заявлением

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатора-президента России Владимира Путина вроде бы официально не приглашали проходящий во Франции саммит G7.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вроде бы не получал приглашения от президента Украины Владимира Зеленского официальными каналами. Более того, отметил представитель Кремля, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет»

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«Конечно, не было», — ответил он Кремлю на вопрос, было ли Путину направлено приглашение.

В очередной раз Песков дерзко заявил, что Зеленского ждут в Москве, если он «готов говорить ответственно и серьезно».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал встречу с Путиным на саммите G7, чтобы обсудить возможные пути завершения войны. По информации источников, предложение провести масштабные переговоры с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву. Однако, по словам Зеленского, Москва не продемонстрировала готовность к диалогу.

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