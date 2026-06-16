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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Саммит G7 без Путина: в Кремле выступили с истерическим заявлением

В Кремле в очередной раз нагло проигнорировали приглашение Зеленского и заявили, что готовы к встрече в Москве.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатора-президента России Владимира Путина вроде бы официально не приглашали проходящий во Франции саммит G7.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, Путин вроде бы не получал приглашения от президента Украины Владимира Зеленского официальными каналами. Более того, отметил представитель Кремля, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет»

«Конечно, не было», — ответил он Кремлю на вопрос, было ли Путину направлено приглашение.

В очередной раз Песков дерзко заявил, что Зеленского ждут в Москве, если он «готов говорить ответственно и серьезно».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал встречу с Путиным на саммите G7, чтобы обсудить возможные пути завершения войны. По информации источников, предложение провести масштабные переговоры с участием лидеров США, стран Европейского Союза, Канады и Японии было передано в Москву. Однако, по словам Зеленского, Москва не продемонстрировала готовность к диалогу.

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Дата публикации
Количество просмотров
2247
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