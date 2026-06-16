Ультиматум Венгрии и неожиданное предложение Германии: новые подробности о вступлении Украины в ЕС

Флаг ЕС / © Unsplash

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Украина официально и безвозвратно перешла от политических деклараций к практическому, детальному процессу интеграции в европейское сообщество. Накануне во время торжественной межправительственной конференции в Люксембурге при непосредственном онлайн-участии Президента Владимира Зеленского был официально открыт первый переговорный кластер между Украиной и Европейским Союзом.

Этому историческому прорыву предшествовали два долгих года изнурительного дипломатического ожидания, когда прежнее руководство Венгрии полностью блокировало начало реального диалога. Теперь, после перезагрузки и достижения консенсуса среди всех 27 стран-членов, процесс официально запущен.

За этим историческим шагом Украины непосредственно на месте событий наблюдала корреспондентка ТСН Наталья Фибриг.

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Европа отмечает беспрецедентный прогресс Киева

Эмоции украинской делегации и журналистов на полях саммита в Люксембурге не сдерживались — новость о запуске практической части встретили громкими лозунгами «Украина — это Европа!». Несмотря на то, что формально рамочные переговоры стартовали еще два года назад, именно сейчас европейские партнеры открыли первый, фундаментальный тематический раздел, который дает старт непосредственной ежедневной работе над украинским законодательством.

Открытие первого кластера для Украины и соседней Молдовы стало возможным после того, как новая власть в Венгрии приняла решение отменить полное вето на сближение Киева с европейскими институтами. В Брюсселе темпы украинских реформ под звуки сирен называют настоящим мировым феноменом.

Марта Кос, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС: «Мы все очень долго и с нетерпением ждали этого исторического дня. И сегодня — именно тот день, который всей Европе стоит громко отпраздновать. Я повторю это еще раз: для меня лично это настоящий „мегапонедельник“. Ни одна страна-кандидат за всю историю существования нашего блока никогда не достигала такого колоссального прогресса на пути к вступлению в Европейский Союз, одновременно противостоя жесточайшей и кровавейшей российской агрессии на собственной территории».

Блок «Основы» и жесткие сроки правительства до 2027 года

Первый открытый переговорный кластер называется «Основы» и является наиболее важным во всей структуре евроинтеграции, поскольку он будет оставаться открытым вплоть до самого конца переговорного процесса. Этот блок охватывает ключевые реформы: верховенство права, правосудие, защиту прав человека, функционирование демократических институтов и масштабную реформу государственного управления. В целом украинской стороне необходимо успешно пройти шесть подобных тематических кластеров.

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Украинская профильная делегация настроена оптимистично и планирует проходить по европейским кабинетам на полной скорости.

Тарас Качка, вице-премьер-министр Украины по европейским и евроатлантическим вопросам: «Мы хотим выполнить все условия и сделать это как можно скорее — в идеале стремились к этому еще вчера. Но в реальности для адаптации тысяч европейских директив нужны месяцы, а возможно, и годы. Я думаю, что средний срок выполнения таких масштабных задач составляет примерно два года. Поэтому мы рассчитываем, что к концу 2028 года, а в соответствии с ранее взятыми правительством амбициозными обязательствами — даже к концу 2027 года, мы сможем принять все необходимое законодательство и полностью обеспечить его практическое внедрение».

Киев отклонил кулуарные предложения Берлина

Отдельным важным моментом на Межправительственной конференции стала твердая и бескомпромиссная позиция Украины относительно окончательного статуса интеграции. Наша страна рассматривает исключительно стопроцентное полноценное вступление в Евросоюз и категорически отвергает любые промежуточные компромиссные формы или так называемое «ассоциированное членство».

Эту ограниченную модель частичной интеграции ранее публично предложил немецкий канцлер Фридрих Мерц. Его план предусматривал, что Украина могла бы получить право физически присутствовать на официальных заседаниях европейских органов, участвовать в дискуссиях, но при этом не иметь права голоса при принятии стратегических решений ЕС. Украинские дипломаты такой вариант отвергли мгновенно.

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Тарас Качка, заместитель министра экономики Украины: «Нашей единственной и безальтернативной целью совместно с Европейским Союзом является исключительно полноценное вступление в ЕС. Нет и не может быть никаких других эрац-вариантов или альтернатив».

В то же время на переговорах по-прежнему сохраняется определенная напряженность. Представительница нового венгерского правительства в кулуарах саммита уже успела сделать заявление, что Будапешт оставляет за собой право вновь заблокировать следующие этапы интеграции, если Украина не выполнит ряд требований по защите прав венгерских национальных меньшинств на территории Закарпатья. В Киеве подчеркивают, что готовы вести цивилизованный диалог, но исключительно в рамках действующего украинского правового поля.

Остальные тематические переговорные разделы, которых осталось еще пять, Европейский Союз может быть готов открыть для Украины уже через несколько недель — ориентировочно в течение июля. Именно на такой высокий и динамичный темп официально рассчитывает Киев, и, как четко прозвучало на Межправительственной конференции в Люксембурге, лидеры ЕС в настоящее время полностью готовы двигаться в этом направлении.

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