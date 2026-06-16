На Землю до сих пор падают следы древнего космического взрыва: что нашли на дне океана

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На дне Тихого океана были обнаружены следы радиоактивного плутония, которые могут быть остатками древней космической катастрофы. По оценкам ученых, событие могло произойти более 100 миллионов лет назад, но его частицы, вероятно, до сих пор попадают на Землю.

Об этом пишут в материале Nature Astronomy.

Речь идет о плутоний-244 — тяжелом радиоактивном изотопе, который, как считают ученые, образуется только во время редких и очень мощных космических событий. Одним из возможных источников является килоновый взрыв после слияния двух нейтронных звезд.

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Что нашли ученые

Исследование провела команда под руководством физика Доминика Колла из Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе. Ученые изучали фрагмент железомарганцевой корки, приподнятый со дна Тихого океана с глубины более 4800 метров.

Такие корки растут очень медленно и хранят в своих слоях частицы, которые оседали на морское дно в течение миллионов лет. В образце исследователи искали плутоний-244, кюрий-247 и железо-60.

Почему это может быть след давнего взрыва

Период полураспада плутония-244 составляет около 81 миллиона лет. Поэтому плутоний, который мог существовать на Земле со времени формирования Солнечной системы, давно должен распасться.

«Наши результаты показывают, что плутоний образовался в результате очень редких космических взрывов, таких как происходящие во время слияния двух нейтронных звезд или чрезвычайно энергичных сверхновых», — пояснил физик Антон Вальнер из Центра имени Гельмгольца.

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Ученые также искали кюрий-247, который должен образоваться вместе с плутонием. Однако его убедительных следов не обнаружили. Это указывает на то, что взрыв произошел очень давно — но не более 1 миллиарда лет назад, иначе плутоний-244 также уже не удалось бы обнаружить.

Земля может проходить через остатки космической катастрофы

Исследователи предполагают, что плутоний-244 происходит от древнего события r-процесса — механизма, в ходе которого образуются тяжелые элементы во Вселенной. Вероятнейшим источником могла быть килонова или чрезвычайно мощная сверхновая.

После взрыва вещество рассеялось в межзвездном пространстве. Теперь Солнечная система может проходить сквозь эти давние остатки, а частицы звездной пыли все еще оседают на Земле.

Ученые отмечают, что такие находки помогают лучше понять историю Млечного Пути, происхождение тяжелых элементов и путь Солнечной системы через межзвездную среду.

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«Повлияло ли это событие на жизнь на Земле? Это открытый вопрос, нуждающийся в дальнейшем изучении», — сказал физик Майкл Хочкис из Австралийской организации ядерной науки и технологий.

Напомним, В ранней Вселенной нашли сверхмассивную черную дыру, превысившую допустимый предел Эддингтона — теоретический лимит аккреции. Ученые удивлены, ведь квазар ID830 ставит под вопрос современные представления о формировании галактик.

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