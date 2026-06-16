Ультиматум Угорщини та несподівана пропозиція Німеччини: нові подробиці щодо вступу України до ЄС

Прапор ЄС / © Unsplash

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Україна офіційно і безповоротно перейшла від політичних декларацій до практичного, детального процесу інтеграції в європейську спільноту. Напередодні під час урочистої Міжурядової конференції у Люксембурзі за безпосередньої онлайн-участі Президента Володимира Зеленського було офіційно відкрито перший переговорний кластер між Україною та Європейським Союзом.

Цьому історичному прориву передували довгі два роки виснажливого дипломатичного очікування, коли колишнє керівництво Угорщини повністю блокувало старт реального діалогу. Тепер, після перезавантаження та досягнення консенсусу серед усіх 27 країн-членів, процес офіційно запущено.

За історичним кроком України безпосередньо на місці подій стежила кореспондентка ТСН Наталія Фібріг.

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Європа визнає безпрецедентний прогрес Києва

Емоції української делегації та журналістів на полях саміту в Люксембурзі не стримувалися — новину про запуск практичної частини зустріли гучними гаслами «Україна — це Європа!». Попри те, що формально рамкові переговори стартували ще два роки тому, саме зараз європейські партнери відкрили перший, фундаментальний тематичний розділ, який дає старт прямій щоденній роботі над українським законодавством.

Відкриття першого кластера для України та сусідньої Молдови стало можливим після того, як нова чинна влада в Угорщині ухвалила рішення припинити тотальне вето на наближення Києва до європейських інституцій. У Брюсселі темпи українських реформ під звуки сирен називають справжнім світовим феноменом.

Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення ЄС: «Ми всі дуже довго і вкрай напружено чекали на цей історичний день. І сьогодні — це саме той день, який усій Європі варто гучно святкувати. Я повторю це ще раз: для мене особисто це справжній "мегапонеділок". Жодна країна-кандидат за всю історію існування нашого блоку ніколи не досягала такого колосального прогресу на шляху до вступу в Європейський Союз, одночасно протистоячи найжорстокішій та найкривавішій російській агресії на власній території».

Блок «Основи» та жорсткі дедлайни уряду до 2027 року

Перший відкритий переговорний кластер має назву «Основи» і є найважливішим у всій структурі євроінтеграції, адже він залишатиметься відкритим аж до самого кінця переговорного процесу. Цей блок охоплює ключові реформи: верховенство права, правосуддя, захист прав людини, функціонування демократичних інституцій та масштабну реформу державного управління. Загалом українській стороні необхідно успішно пройти шість подібних тематичних кластерів.

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Українська профільна делегація налаштована оптимістично і планує рухатися європейськими кабінетами на максимальній швидкості.

Тарас Качка, віцепрем’єр-міністр України з європейських та євроатлантичних питань: «Ми хочемо виконати всі умови і зробити це якомога швидше — в ідеалі прагнули цього ще вчора. Але в реальності для адаптації тисяч європейських директив потрібні місяці, а можливо, і роки. Я думаю, що середній термін виконання таких масштабних завдань становить приблизно два роки. Тому ми розраховуємо, що до кінця 2028 року, а відповідно до раніше взятих урядом амбітних зобов’язань — навіть до кінця 2027 року, ми зможемо ухвалити все необхідне законодавство та повністю забезпечити його практичне впровадження».

Київ відкинув кулуарні пропозиції Берліна

Окремим вагомим акцентом на Міжурядовій конференції стала тверда і безкомпромісна позиція України щодо фінального статусу інтеграції. Наша держава розглядає виключно стовідсотковий повноцінний вступ до Євросоюзу і категорично відкидає будь-які проміжні компромісні форми чи так зване «асоційоване членство».

Цю обмежену модель часткової інтеграції раніше публічно запропонував німецький канцлер Фрідріх Мерц. Його план передбачав, що Україна могла б отримати право бути фізично присутньою на офіційних засіданнях європейських органів, брати участь у дискусіях, але при цьому не мати право голосу під час ухвалення стратегічних рішень ЄС. Українські дипломати такий варіант відкинули миттєво.

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Тарас Качка, заступник міністра економіки України: «Нашою єдиною та безальтернативною метою спільно з Європейським Союзом є виключно повноцінний вступ в ЄС. Немає і не може бути жодних інших ерзац-варіантів чи альтернатив».

Водночас певна напруга на переговорах досі зберігається. Представниця нового угорського уряду на полях саміту вже встигла зробити заяву, що Будапешт залишає за собою право знову заблокувати наступні етапи інтеграції, якщо Україна не виконає низку вимог щодо захисту прав угорських національних меншин на території Закарпаття. У Києві наголошують, що готові вести цивілізований діалог, але виключно в межах чинного українського правового поля.

Наступні тематичні переговорні розділи, яких залишається ще п'ять, Європейський Союз може бути готовий відкрити для України вже за кілька тижнів — орієнтовно протягом липня. Саме на такий високий і динамічний темп офіційно розраховує Київ, і, як чітко прозвучало на Міжурядовій конференції в Люксембурзі, лідери ЄС наразі повністю готові ним рухатися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 16 червня | МОСКВА у ВОГНІ! Атака на МАРШРУТКУ! Саміт G7 для УКРАЇНИ!

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